A sokoldalú LEGO Star Wars építőjátékok és készletek

LEGO Star Wars – ünnep 365 napon keresztül

Idén ünnepeljük a LEGO Star Wars 25. évfordulóját, amely a LEGO csoport és a Lucasfilm közötti együttműködés 25 éves jubileumát jelöli, egy évig tartó ünnepség keretében, amely méltó ennek a kapcsolatnak a mérföldkövéhez, és tiszteleg a LEGO Star Wars rajongók előtt az egész világon.

Utazzunk vissza az időben egészen pontosan 1998-ba, amikor a LEGO Star Wars készlet ötlete még csak csillogás volt azoknak a gyerekeknek a szemében, akik a 90-es évek elejét azzal töltötték, hogy az eredeti trilógiát nézték VHS-en. Ugyanakkor gondolkodó elmék Billundban, és a filmstúdió arra készült, hogy visszatérjen a messzi-messzi galaxisba. Míg a LEGO tervezőcsapat azzal volt elfoglalva, hogy felgyorsítsa a készletek első hullámának modellfejlesztési folyamatát, ami nagyjából egy évvel a partnerség lezárása után jött létre, Dániában a kirakós játék egy másik fontos darabja is a helyére került: a termékek bemutatása, kezdve a mára ikonikussá vált LEGO Star Wars logóval, amelyet az összes doboz meghatározó elemévé vált 1999-től.

A LEGO Star Wars együttműködését először a New York-i Nemzetközi Játékkiállításon mutatták be 1999-ben, és most 25. évfordulóját egy válogatással ünnepli a LEGO Star Wars építőkészletekből, melyeket tavasszal dobtak piacra. Ezek közé tartozik egy új Csillaghajó Gyűjtemény sorozat, mely vadonatúj építményeket ösztönöz a Millennium Falcon és az Invisible Hand csillaghajók alapján; nem egy, hanem két építőkészlet az inspirációja a Tantive IV hajónak; és egy különleges 25. évfordulós kiadású építőkészlet, amely tiszteleg R2-D2 előtt. Néhány készlet tartalmaz majd korábban soha nem látott gyűjthető minifigurákat LEGO formában.

„A LEGO Star Wars együttműködés az elmúlt 25 évet termékekkel, videojátékokkal, animációs tartalommal, kiállításokkal, árucikkekkel és annyi minden mással szeretné megünnepelni Szeretnénk együtt lenni azokkal, akik segítettek, hogy ide eljuthassunk, de különösen a rajongói közösséggel, hiszen az ő kreativitásuk és szenvedélyük nélkül nem tartanánk ott, ahol most vagyunk” – mondta Mike Ilacqua, a LEGO Group termékfelelőse.

A LEGO Star Wars meghódította a világot és Magyarországot

LEGO Star Wars készletek hatékonyságának kulcsa Magyarországon egyesíti a kreativitást és a nosztalgikus vonzerőt. Ezek a gyűjtemények jóval többek, mint egyszerű játékok; inkább egy hihetetlenül szórakoztató utazásra hívnak, ahol a Galaxis egy messzi-messzi távolába kalandozhatunk otthonunk kényelméből. A Star Wars világának ikonikus elemei a LEGO minőségével és építési élményével találkozva valódi győztes kombinációt alkotnak, ami minden korosztály számára vonzóvá teszi. A készletek amellett, hogy a filmek világát hozzák közelebb, még építőkövei lehetnek az alkotásnak, a kreativitásnak és az összerakás örömének. Emiatt válnak igazán népszerűvé hazánkban is: ötvözik a Star Wars világának elbűvölő erejét a LEGO építési élményével, ami mindenki számára elérhető és különleges élmény.

A LEGO Star Wars ünnephez kapcsolódóan megismerhetjük a Csillagok Háborúja univerzum valamennyi gyűjteményét. Részt vehetünk izgalmas csatákban a klón katonák harci csomaggal, vezethetünk saját egységet és részesei lehetünk a történeteknek. Mindezek mellett megépíthetjük a méltán híres R2-D2 élethű mását is, csak legyen türelmünk és időnk a sok építőkocka összeillesztésére.

Ahogy fentebb említettük az ünneplés folytatódik és további élmények várnak ránk az építés és a LEGO Star Wars világában! Érdemes megismerni a LEGO Builder alkalmazást, ahol útmutatók és különféle eszközök segítenek felfedezni a kreativitásunk határait és nagyobb sikerélményt biztosítanak, hogy izgalmas történetek részesei legyünk a LEGO Star Wars univerzumában.

(x)