Meghan Markle-t lelepezték: ezért takargatja hosszú ruhákkal a lábát

A róla készült fotókon és videókon jól látszik, hogy Meghan Markle gyakran visel olyan ruhákat, amelyek annyira hosszúak, hogy a földet súrolják. Most egy stylist arról beszélt, miért választ ilyen szetteket a sussexi hercegné.

Meghan Markle egyik szettje a nigériai útján

Forrás: Getty Images

Meghan Markle úgy véli: alacsony

Nos, az ok banális: Markle - aki egyébként imádja a napszemüvegeket is - úgy véli, a maga 168 centijével nem elég magas, a túl hosszú ruhák azonban optikailag nyújtják az alakot, és ezt Meghan is nagyon jól tudja.