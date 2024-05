Met-gála a középiskolai szalagavatón: elképesztő ruhákban vonultak fel a diákok - Videó

Május 6-án hétfőn este rendezték meg a a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban a Met-gálát. A rendezvényen merész ruhákból nem volt hiány, sokan a pucérruhák ceremóniájának nevezték az idei vörös szőnyeges vonulást. Az idei Met-gála témája a Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Csipkerózsikák: Újraébredő divat) volt, a dress code-ját pedig pedig a The Garden of Time-nak vagyis Az idők kertjének nevezték el.

Az idei Met-gála leggyönyörűbb ruhái: merész kreálmányokból nem volt hiány

Forrás: Doug Peters/EMPICS Entertainment

A középiskolai szalagavató, ami még a Met-gálát is lepipálja

A Met-gála a Miamiban található, Florida-i Booker T. Washington Középiskola diákjait is megihlette, a szalagavatójukon elképesztő ruhákban vonultak fel, majdnem hogy lepipálva a vörösszőnyegen megjelent hírességeket. A diákok több felvételt is készítettek az eseményen, amit előszeretettel meg is osztottak a TikTokon. A szalagavató témája a mese volt, így ennek megfelelően a diákok a legnépszerűbb mesék főhőseinek, főhősnőinek bőrébe bújtak bele.

Met-gála 2024: ők voltak a legjobban öltözött hírességek

A MET-gála, melyet minden évben május első hétfőjén rendeznek meg, tulajdonképen egy jótékonysági jelmezbál, egyben a divatvilág egyik legnagyobb eseménye. A jótékonysági rendezvény a Metropolitan Művészeti Múzeum speciális részlegét, a Costume Institute-ot (divat intézet) támogatja. A Costume Institute több mint 33 000, a trendek, a ruhák és kiegészítők világához kapcsolódó tárgyat tartalmazó gyűjteményt őriz. Az idei téma szuper inspirációt szolgáltatott a ruhaválasztásokhoz, egyes hírességek szó szerint műalkotásokat viseltek magukon. Galériánkban most a legjobban öltözött hírességek ruháit nézheted meg.

Pucérruhában tündökölt Jennifer Lopez a Met-gálán

Még mindig menő a pucérruha, és erre nincs jobb bizonyíték, mint a 2024-es Met-gála. A Metropolitan Museum of Art lépcsőjén nem egy meztelen hatású kreációba bújt hírességet láthattunk, a legszebbet közülük talán J.Lo viselte. A világsztár strasszokból és gyöngyökből álló haute couture kerációban jelent meg, amelyet Daniel Roseberry tervezett. A ruha érdekessége többek között, hogy körülbelül 2 és fél millió gyönggyel díszítették a kézi hímzéseket pedig 800 órán keresztül készítették.