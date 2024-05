Met-gála afterparty: a sztárok nagyon eleresztették magukat

A Met-gála a divatvilág egyik legnagyobb eseményévé nőtte ki magát, ahol minden sztár szeretne megjelenni, de nem mindenki kap meghívást. A New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban megrendezett eseményen idén az idő kertje volt a téma, ennek megfelelő öltözéket kellett felvenniük a hírességeknek. A témaválasztást J.G. Ballard angol író 1962-es, azonos című novellája ihlette, és a Metropolitan Múzeum tavaszi kiállításához kapcsolódik, amely a 'Csipkerózsikák: Ébresszük fel a divatot' címet viseli. Az esemény természetesen nem ér véget a múzeumban, a sztárok többsége a Met-gála afterpartyn is részt vesz.

Kendall Jenner a hivatlos eseményen még fekete ruhában volnul, a Met-gála afterpartyn viszont fehérre váltott

Forrás: Getty Images

A Met-gála afterpartyján már lazultak a szabályok

Miután a hírességek május 6-án, hétfőn a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum vörös szőnyegre léptek, New York legmenőbb szórakozóhelyei felé vették az irányt, ahol exkluzív afterpartykat rendeztek. A szabályok itt már természetesen sokkal lazábbak, mint a hivatalos eseményen, bár a hosszas felkészülés ellenére néhány hírességnek a gálán is sikerült alaposan mellényúlni.