Bermudanadrág: sztárok mutatják meg, hogyan kell viselni idén

A bermudanadrág mindenhol megállja a helyét, lehet elegáns irodai vagy laza utcai, fesztiválozós viselet is. Legyen farmer, bőr vagy mintás, nagyon sokféleképpen kombinálhatjuk, ráadásul üdítő változatosságot jelent azoknak, akiknek elegük van a kényelmetlen, túl rövid forrónadrágokból. A bermuda a nagyon szűk nyári rövidnadrágokhoz képest sokkal elegánsabb és komolyabb viselet.

Bermudanadrág története

A bermudanadrágok története a 19. század végére nyúlik vissza, amikor a brit királyi haditengerészet katonái a Bermuda-szigeteken állomásoztak. Hosszú, khaki színű nadrágjuk túl meleg volt az ott uralkodó trópusi éghajlathoz, ezért térdig levágták vagy felhajtották. Et voilà - megszületett a bermuda! A bermudák idővel nemcsak hétköznapi ruhadarabként, hanem irodai viseletként is meghonosodtak, térdzoknival, inggel, nyakkendővel viselték őket. A brit királyi családban a fiúgyerekekre is sokszor ezt adják.

Kik viselhetik?

Azok számára, akik még mindig bizonytalanok abban, hogy érdemes-e beruházni egy bermudára, van egy jó hírünk: a szélesebb szárú retró nadrágok valójában minden testalkaton jól mutatnak. Ezek a darabok túlnyomórészt magas derekúak, kimelik ezt a testtájat, szép sziluettet kölcsönözve ezzel. Ha azonban vásárlás előtt állsz, néhány dolgot érdemes szem előtt tartani. Az igazi bermuda pár centivel a térd fölött végződnek, ettől ne legyen se hosszabb, se rövidebb. Egy combközépig érő darab már nem bermuda. Ha a nadrág szára szűk, tapad a combokra, az sem igazi bermuda, száraknak lazának kell lenniük.

A bermudanadrágot a sztárok is kedvelik

A bermuda-trend a sztárvilágba is megérkezett, van pár híresség, akiktől elleshetjük, hogyan kell viselni ezt a kényelmes, szellős darabot.

Jessica Alba

Jessica Alba egy színben és stílusban passzoló blézerrel kombinálta a bermudáját. Az övéhez hasonló, derékben redőzött darabok különösen elegánsak, egy selyemblúzzal tökéleteseklehetnek bármilyen fontos tárgyalásra, esetleg esküvőre is.

Gigi Hadid

Egy laza farmer bermudát trikóval és egy bő inggel is viselhetünk, ahogy Gigi tette. Húzhatunk hozzá edzőcipőt, vagy szandált is. Egy ilyen szett fesztiválra is tökéletes választás.