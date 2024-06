Minél koszosabb, annál drágább: százezrekért vesznek elnyűtt tornacipőket a fiatalok

A tornacipők régóta hódítanak, de most a dorkók egy új irányzata vált igen népszerűvé: eleve koszos, kopott cipőket lehet vásárolni, persze méregdrágán.

Koszos, elnyűtt cipőket árulnak százezrekért

Forrás: Instagram/Golden Goose

A koszos tornacipő az új divat

Nem most kezdett bele a gyártó a koszos cipők készítésébe, de sokáig nem hozták meg a várt sikert a kopott tornacipők. Szerencse, hogy kitartóak és türelmesek voltak, mert úgy tűnik, hogy 2024 az ő évük lesz, a fiatal generáció tagjai ugyanis felfedezték maguknak ezt a stílust, és imádják! Nem kell vesződni a cipők takarításával, ha egyszer divat a kosz, és ezért hajlandóak akár 200 ezer forintnak megfelelő dollárt is kifizetni, de ez még az olcsóbb modell. Akár 2350 dollárért, azaz átszámítva 820 ezer forintért is vehetünk magunkanak leharcoltnak tűnő csukát.

"Arra valók, hogy éljünk bennük, hogy viseljük őket"

- magyarázta az egyik fiatal, miért rajong ezekért a cipőkért. Vagyis míg normális esetben óvjuk az új cipőnket, ezt nem kell félteni. "Koszosan érkeznek, így nem érdekel, ha bepiszkolódnak" - érvelt egy másik rajongó. Minél koszosabb lesz tehát, annál menőbb, ami a fiatalok szerint "zseniális", mások azonban igyekzetek felhívni a figyelmüket arra, hogy ebben az esetben a használt cipők megvásárlásának több értelme lenne... Persze nem minden koszos cipő divatos, kizárólag egy bizonyos márka agyonhasználtnak tűnő darabjai számítanak menőnek.