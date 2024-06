Nyár a munkahelyen? Így öltözz az irodában a legnagyobb melegben

A világos színek nemcsak divatosak, de a nap sugarait is jobban visszaverik, így kevésbé melegednek fel. Az irodai öltözék összeállításakor is érdemes a világosabb árnyalatokat előnyben részesíteni. Emellett a könnyű rétegezés is jó megoldás lehet, hiszen a légkondicionált helyiségek és a kinti forróság közötti különbséget könnyebben elviselhetjük. Egy vékony felső jó, ha van a táskánkban a klíma miatt.