Vilmos herceg átalakulása – Ennyit változott a stílusa az évtizedek alatt

Vilmos herceg átalakulása: fiatalabb korában gyakran volt látható a hagyományos királyi ruházatban, amely formális öltönyöket és uniformisokat jelentett. Ezek a viseletek megfeleltek a királyi etikett és az események jellegének. A klasszikus szabású öltönyök, a sötét színek, valamint az egyszerű, de elegáns kiegészítők domináltak a stílusában.

Vilmos herceg stílusa fokozatosan lazábbá és modernebbé vált

Forrás: GC Images/Neil Mockford

Vilmos herceg átalakulása

A herceg stílusa fokozatosan lazábbá és modernebbé vált az évek alatt, miközben megőrizte a királyi elegancia alapvető vonásait. A hercegné tanácsára Vilmos egyre több színt és modern szabású ruhadarabot kezdett viselni, amelyek fiatalosabbá és frissebbé tették megjelenését. Az utóbbi években stílusa egyre inkább a hétköznapi eleganciát tükrözi.

Egyre több alkalommal látható hétköznapi ruhákban.

Forrás: Getty Images

Bár továbbra is gyakran visel formális öltözetet hivatalos eseményeken, egyre több alkalommal látható hétköznapi., mindenki számára elérhető ruhákban. Ez a változás nemcsak a személyes kényelmét szolgálja, hanem közelebb is hozza őt a hétköznapi emberekhez, mutatva, hogy a királyi család tagjai is élik a mindennapi életüket. Most összeszedtünk pár hasonló stílusú ruhadarabot, amiket bátran hordhatunk, ha mi is a hétköznapi eleganciát szeretnénk tükrözni.