Spirituális tanácsadó árulta el: mi várható Katalin hercegné jövőjében?

Mivel a 9- es év komoly szellemi felismerésekhez vezethet, Katalinban tudatosulhat, mik azok a nem kívánatos feladatok és szerepkörök, melyeket el kell engednie testi- lelki gyógyulásának érdekében. Ebben a személyes évben a fókusz a befelé fordulásra irányul, melyben az ember választ kaphat az ok és okozat kérdéseire. Felismerheti, mi vezetett jelenlegi állapotának kialakulásához, és lélekszinten meg is szüntetheti a kiváltó okokat. A 9- es személyes évben gyakran úgy érezhetjük, bármennyi segítséget is kapunk kívülről, a legnagyobb harcokat egyedül, önmagunkba mélyedve vívjuk.

A spirituális tanácsadó szerint, ha Katalin hercegné őszinte lesz önmagához, és egy számára önazonosabb, lelki igényeit is figyelembe vevő életvitel folytatását választja, minden esélye megvan a teljes gyógyulásra.

Ez csak abban az esetben történhet másképp, ha lelke őszinte hangjait nem képes önmagában tudatosítani, és ezt gyakorlati síkon is megvalósítani.