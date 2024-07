Fesztivál outfit: ezek a szettek taroltak az idei Balaton Soundon - VIDEÓ

Az idei Balaton Sound fesztivál nemcsak a zenei élmények miatt marad emlékezetes, hanem a divatos megjelenések és trendi szettek kavalkádja miatt is. A látogatók idén is kitettek magukért, a bulizós ruhák és merész divatmegoldások szinte mindenhol visszaköszöntek. Amíg a férfiak nem vitték túlzásba a kiöltözést, a hölgyek odatették magukat fesztivál-outfit tekintetében. Nézzük, milyen trendek hódítottak a fesztiválon, és melyek voltak a legmenőbb, vagy éppen legextrémebb szettek.

Fesztivál outfit kavalkád a Balaton Soundon

Forrás: Németh Levente/Somogyi Hírlap

Extrém fesztivál outfit szettek, amin minden bulizónak megakadt a szeme

Számos látogató számára a Balaton Sound napjai a hétköznapok szürkeségéből való kiszakadást jelentik, ahol végre kedvenc előadóikra bulizva élhetik át az önfeledt szabadságot. Nem csoda, hogy a hölgyek kiöltöznek, sokan külön erre az alkalomra vásároltak maguknak új ruhát. Idén is hódított a necc, a bőr és a háló, de a forrónacik, cicivillantós felsők, és a szinte semmit sem takaró szettekben sem volt hiány. Idén is bátran felvállalták a fesztiválozók egyedi és merész szettjeiket, sokan azonban a hőhullám miatt nem vitték túlzásba, egyszerűen a bikinijükben partiztak. Videónkból megismerheted, hogy melyek voltak a legvadítóbb outfitek és inspirálódhatsz ahhoz, hogy te is igazán stílusosan élvezd a közelgő nyári fesztiválokat.