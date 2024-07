Harapás tetoválás hódít a TikTokon – Videó

Szívecskék, összepasszoló puzzle darabok, a kapcsolat kezdetének dátuma, a közös tetoválások mélyebb köteléket teremtenek a párok között, akik örökre szeretnék megörökíteni szerelmüket a bőrükön is. Rengeteg motívumot felvarratnak magukra a párok, de ez az új harapás tetoválás a legszemélyesebb mind közül, nem véletlen, hogy hamar tiktok-trend lett belőle és egyre többen bevállalják.

Ez az ú j harapás tetoválás trend egy valóban egyedi minta. Forrás: Shutterstock/melisamok

A harapás tetoválás nemcsak a tetováló tű miatt fájdalmas

Sok hollywoodi sztárpár sem rettent vissza attól, hogy közös tetoválást csináltasson. Tudtad például, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck is csináltatott közös tetoválást? Bár róluk az a hír járja, hogy válságban a kapcsolatuk, hiszen az énekesnő és a színész külön töltötte második házassági évfordulóját. Meglehet, hogy már csak tetoválásaik őrzik régi szerelmük emlékét. Egy tetoválás elkészítése amúgy egyáltalán nem fájdalommentes, azonban ez a most felkapott új őrület duplán is fáj. Ahogy a mondás is tartja, a szerelem olyan, mint a rózsa: gyönyörű és illatos, de néha a tövisét is meg kell érezni, hogy igazán értékelhessük annak szépségét. Ennek az új, harapás tetoválás tiktok-trend őrületnek az a lényege, hogy a párunk jó erősen beleharap vagy a karunkba, vagy a vállunkba, fogai nyomot hagynak a bőrön és a tetoválóművész ezt a mintázatot, a szerelmünk fogainak nyomát varrja ránk. Így a végeredmény valóban egy egyedi tetoválás lesz, egy igazi szerelemharapás, amit egyre többen bevállalnak, és természetesen meg is örökítenek a népszerű videómegosztó platformon, íme: