Minden idők legdrágább formaruháit viselik az USA tornászai a párizsi olimpián

Párizsban most minden az olimpiáról szól, de azt sem szabad elfelejteni, hogy emellett a divat fővárosa is. Az USA tornászainak olimpiai egyenruhája akár a kifutóra is illene: minden idők legdrágább dresszeit viselik.

Az USA tornászai minden idők legdrágább egyenruháját viselik

Forrás: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Az USA tornászai viselik minden idők legdrágább olimpiai egyenruháit

Az biztos, hogy az ameriai tornászok kitűnnek majd azzal a csillogással, amelyet az olimpiai egyenruhájuk többezer kristálydíszének (is) köszönhetnek. Elképesztő mennyiségű, 47 000 000 Swarovski kristály díszíti a sportolók nyolc tornadresszből álló készletét.

Simone Biles a párizsi olimpián

Forrás: AFP

Minden dressz nagyjából 3000 dollárba kerülne, ami azt jelenti, hogy minden sportolónak van egy 24 000 dolláros (8,5 millió forintos) készlete versenyruházatból. "Függetlenül a teljesítményüktől, azt akarom, hogy csodálatosnak és gyönyörűnek érezzék magukat, amikor kimennek, és egy olyan dresszben képviselik az USA-t, amelyre büszkék lehetnek" - mondta az Annie Heffernon, az USA Gymnastics női szakágának alelnöke.

A 2024-es párizsi olimpián visszatér a legendás amerikai tornász, Simone Biles. A sportoló a 2016-os riói játékokon robbant be az olimpiai színtérre, akkor négy aranyérmet nyert.

Simone Biles egy másik szettben

Forrás: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Olimpiai egyenruhák: különleges darabokban versenyeznek egymással a nemzetek

Az olimpiai egyenruhák egyrészt a nemzeti identitást tükrözik, de nemcsak erről szólnak, hanem a sportolók kényelmét és teljesítményét is befolyásolják. A magyar csapatnak az Adidas tervezte az egyenruhákat, az élénk piros, fehér és zöld színek mellett az ergonomikus kialakítás biztosítja a sportolók kényelmét és mozgásszabadságát. A magyar olimpiai csapat kollekciója nemcsak a hazai színekre és jelképekre épít, hanem a legújabb technológiai megoldásokat is alkalmazza, de a többi nemzet sem panaszkodhat: nézd meg, milyen különleges formaruhákban lépnek színre.

Botrányos megnyitóval indult a 2024-es párizsi olimpia

A nézők többsége nem volt elragadtatva a párizsi olimpia nyitóünnepségétől, amelyet kivételesen szabadtéren rendeztek. A helyszínen lévőket elmosta az eső, de nem ez volt az egyetlen probléma. Lady Gaga előadása sem nyerte el mindenki tetszését, a legtöbben nem értették, miért nem egy francia művészt kértek fel arra, hogy megnyissa az ünnepséget. Mindezek után még az olimpiai zászlót is sikerült fordítva felhúzniuk. Ugyan Céline Dion produkciója kárpótolta valamicskét az embereket, az énekesnő nagy kockázatot vállalt azzal, hogy fellépett.