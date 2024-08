Al Pacino lánya már nem takargatja a testét: Olivia megmutatta telt idomait - Fotók

Al Pacino lánya egyelőre nincs a rivaldafényben. Ritkán látni rendezvényeken, holott azt beszélik, hogy híres édesapja nyomdokaiba lépne, de a közösségi médiában gyakran posztol, néha pedig nem is akármilyen fotót tesz közzé.

Bár Oliviát sokat bántották testalkata miatt, az Instagramon megmutatta, mennyire dögös is tud lenni, sőt, ha hinni lehet a pletykáknak, Al Pacino lánya már már büszke is telt idomaira.

A 23 éves Olivia - Beverly D’Angelo az édesanyja, akivel a színész 1997-2003 között volt együtt - New York-i Lee Strasberg Theatre and Film Institute drámaiskolába jár, de plus size-modellként is kap felkéréseket.

Olivia a sok gúnyolódás miatt önbizalomhiányos tinédzser volt, de ma nem akar már megfelelni az elvárásoknak: elfogadta magát és szereti a külsejét. Emellett Olivia 2018 óta boldog párkapcsolatban él, párja a rapper Ryan Harley.

Al Pacino negyedik gyereke 2023-ban született

A 84 éves színészlegenda Al Pacino legidősebb lánya, Julie 34, középső ikergyermekei, Olivia és Anton 23 évesek, míg kisfia, Roman tavaly nyáron jött világra. A baba édesanyja, a 29 évee Noor Alfallah. "Ez nagyon különleges" – mondta, amikor egy fotós megkérdezte, hogy izgatott-e, hogy újabb babát köszönthet a családjában. – "Sok gyerekem van. De ez most igazán különleges". Három hónappal az örömhír bejelentése után Alfallah és Al Pacino szakítottak. Ekkor Alfallah kérvényt nyújtott be, hogy egyedül gyakorolhassa a három hónapos gyerek szülői felügyeletét, ám egyben azt is kérelmezte, hogy az apa méltányos látogatási jogot kapjon, vagyis hogy kettesben is tölthessen időt a gyerekkel, felügyelet nélkül.