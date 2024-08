Tyra Banks visszatér a kifutóra: ismét a Victoria's Secret modellje lesz. A szenzációt Instagramon jelentette be egy Gigi Hadiddal közös videóban.



Tyra Banks a Victoria's Secret modelljeként

Forrás: Getty Images

Tyra Banks 19 év után visszatér a Victoria's Secret kifutójára

Az 50 éves Tyra Banks és angyaltársa, Gigi Hadid szerdán egy Instagram-videóban jelentették be a hírt, miszerint az egykori modell visszatér a kifutóra. A felvételen a 29 éves Gigi egy csillogó ezüst miniruhát viselt, és egy luxusszálloda halljába sétált be. A recepció mögött Banks áll háttal a kamerának, fekete selyemkabátján a következő olvasható: „Victoria's Secret Fashion Show 2024". Miután átnyújtja Giginek az eseményre szóló meghívót, így búcsúzik: „Ott találkozunk".

Tyra Banks pályafutása alatt a Victoria's Secret kilenc divatbemutatóján vonult végig a kifutón, utoljára 2005-ben. Az évente megrendezett bemutatót - amely 1995-ben kezdődött - 2019-ben törölték, sok kritika érte ugyanis a vállalatot azért, mert a Victoria's Secret termékei és modelljei nem elég befogadóak. A márka azonban megújult, és 2023 szeptemberében visszatért egy újragondolt Prime Video különkiadással, amelyben a világ különböző városaiban változatosabb ruhákat viselő, változatosabb nőket mutattak be.



A hagyományos divatmebumtatóhoz való visszatérés „pontosan azt fogja nyújtani, amit a vásárlóink kértek - a csillogást, a kifutót, a divatot, a szórakozást, a szárnyakat - mindezt egy erőteljes, modern lencsén keresztül, amely tükrözi, hogy kik vagyunk ma" - mondta a cég szóvivője májusban. Tyra Banks és Gigi Hadid mellett többek között Imaan Hammam, Candice Swanepoel, Grace Elizabeth, Devyn Garcia, Paloma Elsesser, Taylor Hill és Mayowa Nicholas is felvonulnak a New Yorkban, október 15-én megrendezett eseményen.

Így néz ki Tyra Banks Los Angeles-i otthona: nemcsak a kilátás, de a berendezés is pazar - Galéria

Tyra Banks otthona lélegzetelállítóan gyönyörű. A domboldalba épített, bevásárlóközpontra néző házban öt hálószoba és hat fürdőszoba található, összesen 6160 négyzetméter lakóterületen. A tetőterasz - szabadtéri konyhával, több ülősarokkal, gyógyfürdővel és kandallóval - panorámás kilátást nyújt az óceánra és a hegyekre. Kattints ide a galériáért.