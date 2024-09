Kapszularuhatár utazáshoz: csomagoljunk tudatosan és stílusosan

A fókusz a sokoldalúságon van, vagyis olyan ruhákat válasszunk, amelyek napközben is megfelelőek, de egy esti programhoz is kiválóak. Egy lenvászonruha tökéletes lehet városi sétákra, de néhány kiegészítővel akár egy esti vacsorához is viselhetjük.

Őszi alapdarabok: ezeket válogassuk ki az őszi utazáshoz

Egyszerű póló: ha utazásról van szó, akkor ez nem hiányozhat a bőröndünkből. Az egyszínű, egyszerű szabású, lehetőleg gyűrődésmentes darabok jól illenek a farmerhez és a szoknyához is.

Női farmerruha: egyszerű, kényelmes darab, amely önmagában megállja a helyét, és viselhetjük sportcipővel, valamint szandával is.

Női farmering: ez a darab nem maradhat ki a ruhatárunkból, ugyanis magában is viselhetjük, csípősebb napokon pedig egy póló felé is felvehetjük.

Női lenvászon ruha: melegebb napokra a lenvászon ruha a legjobb választás. Ez a darab kiválóan szellőzik, és szintén jól kombinélható a farmeringgel.

Farmer: legyen ez a kedvenc darabunk, a jól bevált színű és szabású lesz a legjobb választás. Ehhez az egyszerű pólót és a farmeringet is felvehetjük.

Dzseki: válasszunk olyan darabot, ami lehetőleg kicsire összehajtható, nem gyűrődik, ám vízálló. Fontos, hogy esősebb és szelesebb időben is bevethető legyen.

Hátizsák: egy közepes méretű, fekete hátitáska akkor is velünk lehet, amikor kirándulunk, és akkor is, ha éppen vacsorázunk. Fotos, hogy elférjen benne a kabátunk, valamint az irataink, és persze egy kulacs.