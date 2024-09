A pocsék időjárás kedvence az esőkabát: Így viseld stílusosan – Termékekkel, árakkal

Mivel viselhetjük az esőkabátot?

Tulajdonképpen bármivel! Egy átlátszó, bézs vagy fehér esőbabátot egy lenge ruhához is felvehetünk - nem feltétlen van hideg, amikor esik az eső, sokszor alig hűl le a levegő -, de jól mutat a most divatos kötött ruhához is, vagy kombinálhatod farmerral, magas szárú szövetnadrággal, esetleg egy tweed miniszoknyával. A gumicsizma jó választás, de ha igazán egyedivé szeretnéd tenni az összeállításodat, kapj fel egy szögletes orrú, térd alá érő csizmát, ami elegáns, nőies, és még a legegyszerűbb darabbal is jól mutat.

Az állandóan esős időben gumicsizmával kombinálva játékossá teszi outfitünket

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2021 Pixel-Shot/Shutterstock. No use without permission.

Ha az időjárásjelentés szerint továbbra is esni fog, öltözzünk rétegesen, vagyis ha hirtelen kisüt a nap, a külső rétegeket le tudjuk venni, vagy melegen tarthassuk magunk, ha az időjárás a legrosszabb arcát mutatja.

Körképünkben összegyűjtöttük a legtrendibb esőkabátokat, reméljük, galériánkban találsz olyat, ami tetszeni fog!

Ár: 10 490 Ft

Forrás: orsay.hu

Ár: 17.490 Ft

Forrás: aboutyou.hu

Ár: 12 995Ft

Forrás: tchibo.hu

Ár: 9499 Ft

Forrás: bonprix.hu