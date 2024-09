Őrülten jó átmeneti szettek – Így hord a nyári ruháidat ősszel

Ha egy kicsit is érdeklődsz a divat iránt, és rajongsz az átmeneti szettek iránt, biztosan felvetődött már benned is a kérdés, melyek azok a ruhadarabok, amik idén átmenthetőek a forró nyári hónapokból a szeszélyes őszi időszakba. A szandáloknak és a rövidnadrágnak persze semmi keresnivalójuk már ilyenkor a szekrényedben, de a lenge, könnyed ruháidat még szeptemberben-októberben is felveheted egy szép tweed blézerrel vagy puha, kötött kardigánnal.

Átmeneti szettek – A lenge, virágos ruhákat sem kell még elcsomagolnod a rossz időben

Forrás: Shutterstock

Ha jobban szétnézel a gardróbodban, rájössz, hogy hány és hány ruhadarabod van, amiről nem kell és nem is szabad megfeledkezz, csak azért mert hűvösebbre fordult odakint az idő.

Őszi átmeneti szettek

Elsőre talán furcsán hangzik, hogy lenge, szellős ruháidat ősszel is felveheted, de ügyesen megválasztva a hozzá illő meleg darabokkal, bizony az egyik legszebb összeállítást tudod kihozni belőlük. A nyári ruhák ugyanis bármivel, de tényleg bármivel jó párost alkotnak: bőrdzsekivel, kötött kardigánnal, pulóverrel és akár egy vastag garbóval. Kiegészítőként pedig még feldobhatjuk egy bordó kalappal, kockás sállal, sötét zöld táskával, vastag övvel, vagy egy műszőrme stólával, míg a pontot az i-re végül a boka csizma, vagy épp a szuper szexi, hosszú szárú csizma teszi fel.

Azonnal figyelmet követel, ugyanakkor kényelmes választás is a nyári ruha csizmával

Forrás: Shutterstock

Ha jól kombinálod kedvenceidet, senkinek sem fog feltűnni, hogy kedvenc őszi ruhád ugyan az a darab, amit még nyáron viseltél a hétvégi kerti partin.

Színek bűvöletében

Ha egy fehér nadrágot vagy világos darabot szeretnél átemelni az őszi ruhatáradba, könnyedén megteheted, ha mondjuk egy zöld vagy bordó kardigánnal és barna csizmával kombinálod. Egy ilyen párosítás érzékeltetni fogja, hogy nem bolondultál meg, tudod te is, hogy már beköszöntött az ősz, de a lenge nyári ruha és egy föld színű csizmával kellemes látványt nyújt a hűvösebb napokon is.

Harisnya a legjobb barátod

Ha a ruhád, szoknyád anyaga megengedi, és harisnyát lehet hozzá venni, semmi akadálya annak, hogy egy barátnős kávézásra vagy a péntek esti randira ebben indulj el és élvezd a vénasszonyok nyarát. Bőrdzsekivel és western csizmával teli találat. A szürke monokróm árnyalatok kifejezetten sikkes megjelenést kölcsönöznek a nyári szetteknek, de ha szeretnéd egy kicsit feldobni a szürke hétköznapokat, akkor válassz inkább színes felsőket, pulóvereket.