Less be Victoria Beckham életébe: minden eddiginél jobban megmutatja magát

Edzés után posztolt az Instagramra Victoria Beckham. Az apró top, amelyet viselt jól láttatta kockás hasát, amiért az edzőteremben és az étkezőasztalnál is megdolgozott. A divatmogul minden bizonnyal a lehető legjobb formáját akarja hozni, ugyanis szerződést írt alá a Netflixszel. Film készül róla, amelyben a karrierje lesz a középpontban, de a mindennapjait is láthatjuk majd.

Forrás: Instagram/Victoria Beckham

Victoria Beckham mindig is imádta a divatot

Victoria Beckham is szerepel az új Disney+ dokumentumfilmjében, amelynek címe In Vogue: A 90-es években. A hatrészes sorozat a 90-es évek divatiparának történetét mutatja be olyan ikonok vallomásain keresztül, mint Anna Wintour, Kate Moss, Naomi Campbell, Tom Ford és Gwyneth Paltrow. Victoria Beckham a filmben beszél a divat iránti imádatáról és természetesen szóba került a Daviddel való megismerkedése is. A futballista elmondta, aggódott, hogy az első randira fel tud-e úgy öltözni, hogy az Victoriának is megfeleljen. David elmondta, hogy végül úgy döntött Pradát visel majd, és bízott benne, ezzel nem lő mellé, ugyanis első látásra beleszeretett a Spice Girlbe. Szerencsére így volt ezzel Victoria is, aki akkoriban David minden meccsére elment...