A divat folyton változik, de vannak olyan örökérvényű darabok, anyagok és szabások, amik mindig sikkesek lesznek. A minőség pédául sosem fog kimenni a divatból, ahogy a kis fekete ruha sem. Ha szeretnénk olyan ruhatára összeállítani, ami hosszú ideig szolgálhat bennünket anélkül, hogy folyton cserélgetnünk kellene benne a darabokat, akkor sosem az utolsó divat szerint kell vásárolnunk. Íme, az az 5 őszi kabát, amit elegáns nők sosem viselnek.

Egy elegáns ruhatárral sosem lőhetünk mellé, ezt vallja a TikTok egyik divatelemzője is, Lady Blue. Ő azt hirdeti, hogy az elegnacia örök, és az ilyen ruhadarobok olyan megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek, ami tiszteletet követel, és amitől magabiztossá is válik az illető. Praktikus oldala is van egy ilyen ruhatárnak, ugyanis a klasszikus stílus sosem megy ki a divatból, vagyis nem kell cserélgetnünk a darabokat, csak akkor, ha elhasználódtak. Most bemutatta azokat az őszi kabátokat, amiket elegáns nők nem viselnek.

Pufi kabát, varrt mintákkal

Pufidzseki varrt mintázattal

A szakértő szerint ezek a kabátok elavultnak tűnnek, ráadásul nem is jó a szabásuk. Nem hagsúlyozzák ki a derekat, a legtöbb úgy néz ki, mint egy zsák. Egy ilyen darab nagyon távol áll az eleganciától.

Szőrös kabát

A szőrös kabátok nem mutatnak jól

A szőrös kabátok a szakértő szerint egy fürdőszobai szőnyegre hasonlítanak, vagy éppen egy plüssállatra. Se nem elegáns, se nem praktikus, hiszen nem vízállóak, sőt!

Hamis gyapjúkabát, irhabunda

A hamis irhabunda sem jó választás

Az igazi gyapjúkabátok és irhabundák egy egész életen át kitartanak, sőt, a következő generációnak is átadhatóak. Érthető azonban, ha sokan meggyőződésből nem vásárolnak ilyen darabokat. A hamis változatuk azonban egyrészt nem időtállóak, másrészt messziről lerí róluk, hogy nem minőségi darabok.

Bőrkabát

A bőrkabátok ideje lejárt

A fekete bőrkabát nem kölcsönöz elegáns megjelenést, noha soha nem is volt arra hivatott. Mostanra azonban már annyira elterjedt, főleg az olcsóbb, műanyagból készült darabok, hogy egyediséget sem sugall.

Rossz minőségű ballonkabát

A nem minőségí ballonkabátok nem időtállóak

A fekete és bézs színű ballonkabátok egykor sikkesek, időtállóak és elegánsak voltak. Aztán a fast fashion üzletek megpróbálták lemásolni, és olcsó változatokat készítettek belőlük. Sajnos ez a szabásukon és az anyaguk minőségén is jól látszik. Ha egyediek és elegánsak akarunk lenni, szerezzünk be egy minőségi darabot, ami évekig jó szolgálatot tesz, de ha tehetjük, kerüljük a bézs vagy fekete színt.