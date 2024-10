Kötött, crochet vagy horgolt: melyik a legjobb választás őszre?

Horgolás a divatban

A horgolt ruhák általában fesztiválszezonban kerülnek elő, de a nem is kifejezetten fesztiválra, nyárra számos horgolt darabot fogsz találni. Vannak már horgolt szandálok, papucsok és táskák is. A kifutón is számos alkalommal megjelent már, így Jeremy Scott, Oscar de la Renta, Ganni és Sandro márkák is számos alkalommal készítettek tavaszi-nyári darabokat horgolással.

Kötés

A kötött ruhák más esztétikát képviselnek. A kötéshez 2 db kötőtűt használunk, amelyek különböző méretűek, formájúak és anyagúak is lehetnek. A ruhakészítésnél a kötés sokkal jellemzőbb, így természetesen többféle ruhával is fogsz találkozni. A kötött anyag puha, könnyű és rugalmas, és megfelelő testhezálló, de oversized darabokhoz is. Igazából, ha kötésről van szó, akkor a rugalmasság az, amiben erősen különbözik a horgolástól. A kötött ruháknak számtalan formája van, kötéshez használható fonal is rendkívül sokféle van, így az elkészíthető dolgok tárháza széles skálán mozog.

Az ősz a kötött termékekről szól. Ugyan sapkát és sálat is tudsz horgolni, de a kötött sapka és sál valamivel könnyebb és melegebb lesz.

Kötött ruhák a divatban

A kötött termékek a luxussal egyeztek meg, amíg kézzel készültek 100% állati eredetű gyapjúból. A kasmír a mai napig az egyik legdrágább kötőanyag. A kötőgép létrejöttével, valamint a szintetikus anyagok megszületésével a kötött termékek mindenki számára elérhetőek lettek, így manapság már nincsen olyan szezon, amikor ne kerülne a kifutóra kötött termék. Érdekes módon a kötöttek a téli és a nyári szezonban is gyakoriak, ám az őszi-téli szezon az, amikor igazán hasznosak, hiszen mindannyian szeretjük a kötött meleg pulóvereket viselni a hideg téli napokon.

Mutatunk pár izgalmas kötött darabot az őszi napokra. A listában pulóverrel nem fogsz találkozni.