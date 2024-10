5 kalap, amivel feldobhatod az őszi szettjeid

Ha a divattervezők csak egy dolgot szeretnének rajtad viszontlátni az őszi szezonban, akkor a kalapot választják. A 2024-s őszi-téli szezonban különleges figyelmet szentelünk a kalapnak. Egyedi darabokat láthattunk a Chanel, a Moschino, a Prada és számos más márka kifutóján, amelyeket a high street üzletek gyorsan le is másoltak, újragondoltak és megalkották saját verzióikat, így nekünk is van miből válogatnunk. A kalap egy visszatérő, megújult és kötelező kiegészítő. Számtalan stílus-, forma-, szín- és anyagvariáció létezik, így te is könnyen megtalálod a személyiségedhez passzolót.

Ebben a cikkben összeszedtük a legmenőbbeket és néhány tippet is adunk, hogy hogyan viseld az adott fazont.

Az őszi szezon kedvenc kiegészítője a kalap

Forrás: Look Studio/Shutterstock

Ezek az ősz kedvenc kalapjai

Cowboykalap

Az idei évben minden, ami westernfilmes, az trenddé vált, így természetesen a cowboykalap sem maradhatott ki a sorból. Beyoncé albumának és a countryzene térnyerésének köszönhetően, az észak-amerikai cowboy alapkiegészítője a divat világában is megihletett számos tervezőt. Ha bevállalós vagy, viseld a szintén nagyon divatos cowboycsizmával, farmerral és farmeringgel. Egy elegáns, szoknyás szetthez is tökéletes választás ez a bézs színű, letisztult darab.

Nemezelt gyapjú cowboykalap, ár: 9 995 Ft

Forrás: www2.hm.com

Szőrös kalap

A szőrös kalapokat a hidegebb napokra ajánljuk a vagány stílus kedvelőinek. A szőrös kalap először a ’90-es években volt nagy divat, ezután szezonálisan vissza-visszatért a kifutóra, és a 2020-as években lett igazán népszerű. Idén hódít az állatminta és a vödörfazon, így természetesen ez a leopárdmintás a kedvencünk. Egy fekete ruha, fekete csizma zöld kabáttal kombinálva és már kész is a szetted. Nagyon jól mutat a szezon színével, a burgundival is.

Állatmintás, műszőrme kalap, ár: 6 995 Ft

Forrás: bershka.com

Beret

A francia sapka játékos és kényelmes viselet, amelyet eredetileg a Pireneusok pásztorai viseltek. A beret, térhódításának köszönhetően, ma már egyet jelent a francia kultúrával. Ezért is lett annyira népszerű az Emily Párizsban sorozat megjelenése után. A sorozatban láthattad Camille-on a bőr verzióját egy kosztümmel kombinálva, Emily pedig fekete-fehér tyúklábmintásat viselt rózsaszín bomberdzsekivel és miniszoknyával párosítva. Ez a fekete, apró szegecsekkel díszített darab egyedi és könnyen kombinálható.