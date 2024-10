Az ősz nagy kedvence: a lovaglócsizma. Mutatjuk, hogyan viseld! – Termékekkel, árakkal

A lovaglócsizma egy klasszikus, magas szárú, lapos talpú csizma, ami térd alattig ér és rendkívül elegáns. Karcsúsított szárának köszönhetően nőies darab, amit elegáns, de komfortos és laza szettekhez is könnyen viselhetsz. Az őszi hidegebb napokra és a téli nagyon hideg napokra is viselheted, mert mindkét szezonban megállja a helyét a megfelelő összeállításban. Mivel a csizma minden high street üzletben megtalálható lesz, ezért számos különböző darab közül választhatsz majd. Nemcsak a legszebb lovaglócsizmákat gyűjtöttük össze ebben a cikkben, hanem tippeket is, hogy hogyan viseld őket!

A lovaglócsizma könnyen kombinálható. Segítünk!

A lovaglócsizma könnyen kombinálható alapdarab

A lovaglócsizma uralta a 2024-es őszi-téli kollekciók kifutókat. Nemcsak karcsúsított, hanem csatokkal teli, színes verziói is megjelentek. Ahány tervező, annyi újragondolás és megoldás, a lényeg viszont a lovaglócsizma klasszikus vonalainak megtartása, és kombinálása olyan outfitekben, amelyekre eddig talán nem is gondoltál.

Viseld így ősszel

Midi vagy maxiruhával

A maxiruha egy könnyen kombinálható darab, amit többféle anyagból, színben és fazonban fogsz megtalálni. Választhatsz sliccelt vagy testhezálló maxiruhát is, de a fodros ruhák is nagyon jól működnek majd egy pár lovaglócsizmával.

1. Magas nyakú, kötött midiruha, ár: 10 995 Ft 2. Fodros maxiruha, ár: 11 495 Ft 3. JEREMY Boots, ár: 119 990 Ft 4. Farmer ingruha, ár: 19 995 Ft

Forrás: stradivarius.com, 2.hm.com, hoegl.com/hu-en, shop.mango.com

Zoknival, shorttal és hosszú kabáttal

Egy vagány kombinációhoz a lovaglócsizmát viseld shorttal vagy miniszoknyával, válassz hozzá egy kabátot és egy hosszú zoknit. A színeket rád bízzuk, a lényeg az összhatás. Ehhez az összeállításhoz egy vörös lovaglócsizmát választottunk, és fekete-fehérrel kombináltuk.

1. LAPOS CSIZMA, ár: 25 995 Ft 2. Hosszú szárú Pamut Szatén Zokni, ár: 2 295 Ft 3. Műbőr rövidnadrág, ár: 9 995 Ft 4. Hosszú, oversize kabát, ár: 29 995 Ft

Forrás: zara.com, calzedonia.com, reserved.com, bershka.com

Fodros ruhával és harisnyával

Lassan előkerülnek a harisnyák. Egy pár vékony, de látványos harisnyával te is izgalmas, játékos és kényelmes szetteket állíthatsz majd össze. Ezúttal a fekete ruhához és fekete lovaglócsizmához egy színes harisnyát választottunk. Természetesen kiegészítőnek nem hiányozhat egy egyszerű feket kalap, hogy a csizmádon és a harisnyádon legyen a hangsúly.

1. Műbőr ruha álló gallérral, ár: 13 499 Ft 2. 50 Denes Puha Tapintású Harisnya, ár: 3 395 Ft 3. Csizma dekoratív csattal, ár: 19 995 Ft 4. DeeZee Fekete kalap Lorin, ár: 7 340 Ft

Forrás: bonprix.hu, calzedonia.com, reserved.com, deezee.eu/hu

Viseld így télen

Szűk nadrág és kardigán

A téli hidegben már fontos, hogy rétegezd a szettjeid. Ebbe nem kell sok energiát befektetned, egyszerűen csak válassz jól passzoló színeket és izgalmas mintákat. Egy egyszerű barna lovaglócsizmát választottunk, mintás nadrággal, hosszú kötött kardigánnal és egy elegáns táskával.