Hódít a virágminta: ezeket a ruhadarabokat mindenképpen szerezd be ősszel!

Ki mondta, hogy a virágminta csak tavasszal és nyáron trendi? Főleg, ha a színárnyalatok az évszakoknak megfelelően változnak: sötétebbek, ősziesebbek, és a fazon is lehetővé teszi, hogy a hűvösebb időben se fázzunk. Vannak, akik a nyári virágmintás ruháikat is előszeretettel viselik ősszel – harisnyával, farmerkabáttal, kardigánnal vagy egy őszi csizmával kiegészítve, hiszen ezek segítségével könnyen őszivé varázsolhatjuk tavaszi ruháinkat is. Mi most kifejezetten olyan darabokat mutatunk, amik minden tekintetben igazodnak az őszi hangulathoz – ha ezek valamelyikét beszerzed, nem kell azon aggódnod, hogy nem az évszaknak megfelelően öltözöl.

Hódít a virágminta: ezeket a ruhadarabokat mindenképp szerezd be

1. Piros virágos fekete gyapjúpulóver

Reserved 17 995 Ft

Ez a gyönyörű, meleg, gyapjúkeverék pulóver kitűnő példa arra, hogyan lehet a virágminta ősszel is szuper választás. Fázni nem fogsz benne, az fix, ráadásul szinte bármivel felveheted: farmerrel, szövetnadrággal, szoknyával – mindenképp stílusos és vagány lesz megjelenésed. Hétköznapra és különleges alkalmakra is kitűnő választás lehet.

2. Harang alakú, virágos midiruha

Answear 17 990 Ft

Ez az őszi színekben pompázó virágmintás midiruha szinte minden testalkatnak jól áll és ősszel a legjobb választás, ha szereted a kényelmes, laza, de csinos és nőies ruhadarabokat. Hordhatod félcipővel is, de egy vagány őszi csizmával leszel igazán vadító. Ha fokozni akarod a hatást: válassz egy arcformádhoz illő őszi kalapot vagy sapkát és dobd fel egy szexi fülbevalóval.

3. Superga virágos teniszcipő

E-cipő 19 260 Ft

Ezt a cipőt majdnem minden évszakban hordhatod – ráadásul gondoltad volna, hogy Katalin hercegné is imádja? Sőt, Diana hercegné lábain is felfedezhető volt – feketében. Idén ősszel annyira népszerű, hogy gyorsan le kell rá csapnod, ha egy különleges lábbelire vágysz. Szoknyához és nadrághoz egyaránt viselheted.

4. Egyenes szabású farmer hímzett virágokkal

Desigual 38 990 Ft

Ez a különleges, ízlésesen vagány farmer nagy kedvenced lesz, ha odáig vagy a virágokért. Viselheted egyszerű fehér pólóval, kardigánnal, de bátran feldobhatod egy hozzá illő zakóval, vagy blúzzal is, ha kicsit elegánsabb megjelenésre vágysz. Sportcipővel, bokacsizmával, vagy magassarkúval is abszolút jól mutat, csak rajtad áll, melyiket választod a tökéletes őszi megjelenéshez.