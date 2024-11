Megfejtették a titkot – A brit koronaékszer, ami 110 éve tűnt el

A darab természetesen tükrözi a korszak változó esztétikáját. Nem sokkal az első világháború előtt az art deco még nem szorította ki teljesen a Belle Epoche összetett virágmotívumait és az ívek iránti vonzalmát. De a tiara jellegzetes geometrikus díszítésében láthatjuk az építészeti és szögletes minták kezdeteit, amelyek az 1920-as évek meghatározó elemei lettek. Másrészt a gyöngykorona, amelyet később eltávolítottak, a megelőző szecessziós mozgalomra utal, így ez a tiara az ékszervilág két legbefolyásosabb korszakának tökéletes ötvözete.



A tiara története és a gyémántvadászat

A Mária királynő tiarája körüli rejtély a máig homályos eredetével kezdődött. Annyit biztosan tudunk, hogy a gyémánttiarát Mária királynő viselte az 1930-as években, majd 1948-ban Margit hercegnő kapta meg ajándékba a 18. születésnapjára. A tiara első nyilvános szereplése a The Ghost Goes West című királyi film premierjén volt a londoni Leicester Square Theatre-ben 1935-ben. Mária királynő ott mutatta be a darabot, „amelyet a Nagy-Britannia és Írország lányai tiarából vagy a Lover's Knot tiarából vett gyöngyökkel díszítettek” - írja a királyi szakértő. A tiarát 1939-ben a Savoy Hotelben a Comedie Française gálaelőadásán is viselte.

1948-ban a 18 éves Margit hercegnő felvette a királyi ereklyét az amszterdami olimpiai stadionban tartott bemutatóra, amelyet Juliana holland királynő beiktatása után tartottak, viszont már gyöngyök nélkül. Később az 1950-es holland állami látogatáson, majd az 1951-es dán állami látogatáson Nagy-Britanniában viselte a tiarát, ami alátámasztja a királyi szakértő állítását, miszerint az anyakirálynő 18. születésnapi ajándéka volt.

Margit hercegnő pályafutása során csak néhány ritka alkalommal viselte a tiarát, amelyeken többször szerepeltek holland külföldi méltóságok, ám az 1960-as évek közepén a tiara eltűnt a nyilvánosság elől. Így kezdődött a gyémántvadászat.