Dobd fel a hangulatod ezekkel a színes gyapjúkabátokkal a téli szürkeségben

A színek nagyon jó hatással vannak a hangulatodra, viszont tudni kell őket viselni. Ha a szürke, a fekete, a bézs és a fehér a ruhatárad alapja, akkor itt az ideje, hogy beszerezz valami élénkebbet, például egy színes gyapjúkabátot a téli szezonra. Nem kell a legrikítóbb rózsaszínre vagy narancssárgára gondolni, habár ezek is szerepelnek a listán. A visszafogottság kedvelői választhatnak egy pasztell- vagy földszínt, ami ugyanazt a boldogító és kedvnövelő hatást fogja elérni, mint egy élénk és feltűnő szín.

Egy színes gyapjúkabát feldobja majd a hangulatod a téli szezonban.

Színes gyapjúkabátok, amikkel feldobhatod a szürke napokat

Télen sokkal kevesebbet süt a nap, sokkal szürkébb az időjárás, ami sajnos kihat a kedvünkre is, ráadásul ilyenkor sokan a sötétebb, szürkébb árnyalatú ruhákat választják, így teljes szürkeség vesz körbe minket. Törj ki ebből, és viselj valami mást! Nem baj, ha többségében semleges színeket választasz, hiszen ezekkel pont jól fog mutatni akár egy zöld, akár egy narancssárga gyapjúkabát.

Mint mindig, most is igyekeztünk többféle fazont kiválasztani, és a színskála különlegesebb, de könnyen elérhető színeiből válogatni.

Pasztell

A pasztellszíneket általában tavasszal viseljük, de ha a te színtípusodhoz, hajadhoz, stílusodhoz és bőrödhöz ez passzol a legjobban, akkor ne aggódj, hiszen télen is lehetőséged van rá. Egy vaníliaszínű gyapjúkabátot választottunk, ami neutrális és más pasztellszínekkel is jól mutat majd. Szintén van a repertoárban egy babakék, ami garantáltan feldobja majd a szetted és a hangulatod is.

Egyszínű, de élénk

Az élénk színek kedvelői, vagy a bátrak, akik szívesen kilépnének a komfortzónájukból és viselnének valami váratlant, nem fognak csalódni. A piros, a pink, a királykék, a narancssárga és a zöld színeknek létezik olyan élénk és feltűnő árnyalata, amit a high street üzletekben könnyen megtalálunk. Az élénk színeket érdemes visszafogott, neutrális színekkel párosítani, de ha hiszel a rétegzésben és ügyesen kombinálod a színeket, akkor választhatsz egy másik élénk árnyalatot, amit beépíthetsz a ruhatáradba.