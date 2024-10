Erre a kabátra neked is szükséged lesz a hidegebb napokon – Termékekkel, árakkal

Sokféle kabáttal találkozhatunk, amelyek mind más stílust képviselnek, így természetes, hogyha már rejtőzik egy elegánsabb és egy lazább darab a szekrényedben. Idén a shearling kabát népszerűsége ért minket meglepetésként, pedig egy nagyon egyedi darab. Köszönhetően a különböző bőr anyagok ötvözésének, a kabát látványos, különleges színfoltja lesz a szettnek, így nem is szükséges túlöltöznöd.

Forrás: Getty Images/Street Style - Paris Fashion Week

A shearling kabát a szezon legszebb darabja

A high street üzletekben fellelhető shearling kabátokat sokáig vizsgáltuk. Tudni akartuk, hogy tényleg annyira multifunkcionálisak, mint azt a közösségi oldalakon látjuk, és igen. A shearling kabát a ’70-es évek sikkét és luxusát idézi meg, így az „old money” és a „mob wife” trendek követőinek alapdarab, illetve a sztároktól is inspirálódhatsz. Egyszerű viselni, hiszen többféle hosszban és szabással megtalálható. Párosíthatod elegánsabb szettekkel, mint egy öltönynadrág és ing, vagy a lazább hatás kedvéért pulóverrel, rövidnadrággal és csizmával is. Mutatjuk a legszebb shearling kabátokat és néhány outfitet is összeállítottunk.

A shearling kabát története

A shearling kabát története évszázadokra visszavezethető. A „shearling” kifejezés a juh vagy bárány bőrére utal. Az egyik oldalon a bőr, a másikon a puha, szigetelő gyapjú kombinációja teszi a shearlingot ideális anyaggá a hideg időjárásban. A hasonló gyapjúdzsekik és kabátok eredetét a történelem során különböző kultúrákhoz köthetjük. Már az ősemberek is állati bőröket és szőrméket használtak ahhoz, hogy védjék és melegen tartsák magukat, amelyek között valószínűleg a ma shearlingnek nevezett kabát is szerepelt.

A shearlinget az I. világháború pilótái viselték, hiszen kellett valami strapabíró és meleg anyag a hideg magasságban. Természetesen, mint sok más ruhadarab, ez is átkerült a hétköznapi viseletbe, és először a kinti sportok kedvelői kezdték el viselni, majd divattervezők inspirálódtak belőle és végül hétköznapi kabáttá nőtte ki magát, amit ma már számos high street üzletben is megvásárolhatunk.