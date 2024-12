Az alakformálók árnyoldala: valójában tönkreteszik a testünket?

Medencefenék

Az alakformálók nyomást gyakorolnak a medencefenékre és az ott található szervekre így például a húgyhólyagra. A nyomás a szervek elmozdulását okozhatja.

Bőr

A ruha szorosságától és a viselés időtartamától függően bőrirritáció is felléphet, ráadásul nyomot is hagyhat, ami valljuk be, nem túl szép látvány.

Idegek

A túl szoros alakformáló belenyomódik a bőrbe, zsibbadást okozhat az idegre gyakorolt nyomás miatt.

Vannak pozitív hatásai az alakformálóknak és fűzőknek?

Ezek után természetes, hogy elgondolkodunk, van-e bármilyen jó hatása az alakformálók viselésének. Alkalmanként viselve kisimítják a ruhák alatti vonalakat, valamint enyhe hát- és hasizom támaszt nyújtanak, ami segít egyenesebben állni. Az alakformálók egyébként hasznosak hasi műtétek után, hiszen támogatást nyújtanak az izmoknak.

Összegezve, az alakformálókat szabad viselni, de mértékkel. Az éjszakai viselés kerülendő! Figyelj oda, hogy az alakformáló mérete megfelelő legyen, ne legyen túl szoros és kényelmesen tudj benne mozogni.