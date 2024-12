Téli kapszulagardrób férfiaknak: erre az 5 darabra van szükség a ruhatár frissítéshez

A kapszulagardrób létreghozásának első lépése, hogy megnézd, mik azok a ruhadarabok, amelyeket viselsz és mik azok, amiket nem? Ha már van egy alapruhatárad, akkor azt könnyen alakíthatod szezonról szezonra néhány egyszerű lépésben. Ebben a cikkben megmutatjuk azokat a férfiruhákat, amelyekkel az őszi ruhatáradat téliesítheted és nem kell egy vagyont költened új ruhákra.

A téli kapszulagardrób kialakítása nem is olyan bonyolult

Forrás: Shutterstock

Ruhák, amelyekre szükséged lesz télen

A legfontosabb darabok olyanok, amelyek megfelelnek az időjárásnak, az aktuális trendeknek és a stílusodnak. Vannak olyan ruhadarabok, amelyeket az év bármely pontján viselhetsz. Ide tartoznak a pólók, farmerek, ingek és néhány pulóver is. A kapszulagardrób kialakításához olyan ruhákra lesz szükséged, amelyek szezonálisak és csak a tél folyamán viseled őket.

Így építsd fel a tökéletes kapszulagardróbot

A téli szezon a rétegzésről és a praktikus darabokról szól. Persze nem árt, ha ezek passzolnak is egymáshoz és a meglévő ruhatáradhoz. Ha szeretnél, akkor akár kísérletezhetsz is. Ezt teheted úgy, hogy beszerzel egy olyan színt, ami kifejezetten szezonális, vagy egy olyan darabot, amit általában nem hordasz, de mindenhol látod a boltokban és magadon is el tudod képzeln.

5 dolog, amit be kell szerezned a téli kapszulgardróbhoz

1. Farmer

Egy pár hagyományos egyenes szárú, 90-es éveket idéző farmerre mindenképp szükséged lesz, lehetőleg sötétkék vagy fekete színben. Ezzel egyrészt bővíted a már meglévő nadrágok listáját, másrészt klasszikus darabot választasz, viszont a szezonnak megfelelően sötétebb színben. Nagyon jól passzol sneakerhez és Chelsea csizmához is...

551z™ Authentic Straight Jeans, ár: 45 990 Ft

Forrás: levi.com

2. Chelsea csizma

Igen, egy pár klasszikus bőr vagy hasított bőr Chelsea csizma elengedhetetlen kelléke lesz a ruhatáradnak, így érdemes invesztálni egy minőségi, színben a ruhatáradhoz illőbe. Ha inkább a földszíneket kedveled, és főleg meleg árnyalatú ruhákat hordasz, mint a zöld, a mustársárga , a barna és a bézs, akkor válassz egy sötétbarnát. Ha viszont feketét, fehéret, szürkét és kéket viselsz, akkor ajánljuk egy pár fekete Chelsea csizma beszerzését.