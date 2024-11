A farmer farmerral trend a szezon kedvence

Ha nem tudod, mit viselj és unod a farmer és pulóver szetteket, akkor itt az ideje kicsit feldobni az outfitedet. A téli időjárásban kifejezetten jó egy dupla farmer szett, mert rétegzéshez is kiváló, kellően meleg, és bármilyen cipővel jól néz ki. Ha attól félsz, hogy úgy fogsz kinézni, mint aki éppen egy farmról érkezett, akkor eláruljuk, hogy a titok a ruhák jó párosításában rejlik.

A fantáziád szabhat határt annak, hogy hogy viseled a farmert farmerral.

Forrás: Getty Images

Így viseld a farmert farmerral divatosan

Katie Holmes és Bella Hadid csak kettő abból a rengeteg hollywoodi celebből, akik imádják a dupla farmer szetteket, vagy ahogy az angolok hívják: double denim. A farmer szettek az utcai divat alapszettjei, hiszen farmert mindenki visel, viszont az őszi divathetek alkalmával népszerűbbek voltak, mint gondoltuk, így természetesen itt volt az ideje, hogy mi is összeállítsunk néhány egyszerű, de csinos szettet.

A farmer még a 2025 tavaszi/nyári kifutókat is elárasztotta, és még az olyan luxus divatházak, mint a Chanel és a Ralph Lauren is csatlakoztak a trendhez, és megszületett a texasi szmoking, ami a kosztüm farmerből. A kiegészítők kulcsfontosságúak voltak a kifutó megjelenésekben, a láncos övektől kezdve a többrétegű nyakláncokig, sőt, még farmer táskák és cipők is, hogy az alkalmi, dupla denim szettek egy kis pluszt is kapjanak. A kifutók szerint a több a több, így nem baj, ha hirtelen a teljes szetted farmerből áll.

A farmer farmerral szettek szabályai

Fontos szabály, hogy válassz egy „statement” darabot, ami szabásával, formájával, színével vagy mintájával eltér az átlagostól. Ez azt jelenti, hogy ha egy élénk farmerdzsekit választottál, a farmered maradjon viszonylag egyszerű, és fordítva.

A farmerszoknya szintén egy izgalmas darab, amit akár farmerdzsekivel, akár farmeringgel viselsz, garantáltan minden szem rád szegeződik majd. Mini szoknyát, maxi szoknyát, de midit is választhatsz, hiszen remekül néz ki a szezon kedvenc csizmáival.

Ha lehetséges, válassz azonos árnyalatú farmert a felső és az alsó részhez. Egy összeillő szett vagy egyrészes darab benyomását kelti, ami kifinomultságot kölcsönöz. De választhatsz overált vagy ruhát is.

Hangsúlyozd ki a derekadat övvel. Egy teljes farmer együttes elég unalmasnak tűnhet, így válassz olyan kiegészítőket, amelyekkel megtöröd, viszont az övek esetén kerüld az óriási csatokat, hacsak nem egy rodeóra mész.

A testalkatodnak megfelelő arányok megtalálása kulcsfontosságú. Ha hosszabb a felsőtested, válassz magas derekú farmert vagy szoknyát, és tűrj bele egy farmeringet. Ha rövidebb a törzsed, válassz hosszú bélésű blézert vagy olyan inget, amely a fenék alá ér.

Mutatunk néhány izgalmas összeállítást

Ruha