4 dolog, ami nem hiányozhat az olasz nők téli ruhatárából

1. Beszabott gyapjúkabát, ár. 40 995 Ft 2. Gyapjúkabát, ár. 74 995 Ft

Forrás: shop.mango.com, 2.hm.com,

Bőrtáska

Semmi sem mutatja jobban a stílust és a minőséget, mint egy jól megválasztott bőrtáska. A gyapjúkabátoknál már egyértelmű lehetett, hogy az olasz nők szeretik a minőséget, szeretik, ha szettjük drágának néz ki, még akkor is, ha a high street kínálatából szerezték be a darabokat. Valószínűleg, ha Rómában ülve kortyolgatnád a kávédat egyértelműen látnád, hogy az olasz nők szebbénél szebb dizájner darabokkal járnak még a boltba is. Vegyél példát róluk és fektess be egy szép bőrtáskába.