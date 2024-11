Így hozd létre a tökéletes téli kapszulagardróbot 5 lépésben

A ruhatárad szezonról szezonra változik, az időjáráshoz, utazási terveidhez és a szezon eseményeihez illően. A tél beköszöntével már az időjárás is közbeszól a dologba, hiszen a hidegben több réteget veszel fel, szükséged van melegebb ruhadarabokra és cipőkre is, és persze nem szeretnél egy vagyon költeni minderre, miközben 3 hónap múlva készülhetsz az új szezonra. Manapság a teljes ruhatár csere helyett sokkal egyszerűbb és gyorsabb megoldás egy téli kapszulagardrób létrehozása.

A téli kapszulagardróbod kényelmes, praktikus és divatos ruhákból és kiegészítőkből fog állni.

Forrás: Getty Images

Így hozd létre a téli kapszulagardróbod 5 lépésben

A kapszulagardrób azt jelenti, hogy mindössze néhány darabot szerzel be, ami illeszkedik a trendekhez és az időjáráshoz is. A tél beköszöntével a melegebb darabokra fókuszálj, hiszen pólókból, szoknyákból, farmerekből már bizonyára van több is a szekrényedben, és ezeket egyszerűen téliesítheted a kapszulagardróbod új darabjaival.

A kapszula gardrób szezonális?

Vannak bizonyos dolgok, amiket az évben bármikor viselhetsz. Ilyenek a pólók, szoknyák és farmerek, de a pántos toppok és a sortok is könnyen téliesíthetők egy blézerrel és harisnyával, amelyeket szintén többször tudsz viselni az évben és nem szezonálisak. A téli szezon beköszöntével szükséged lesz olyan ruhákra és kiegészítőkre, amelyeket valószínűleg legközelebb csak jövőre veszel majd fel. Ezek nem tesznek ki egy teljes gardróbot, így ezeknek a ruháknak és kiegészítőknek az összesítő neve a kapszulagardrób.

Hogyan építsd fel a tökéletes kapszulagardróbot?

Ha tél, akkor rétegzés és praktikus, de csinos darabok. Az sem árt, ha figyeled a szezonális trendeket, és kiválasztod azokat, amik passzolnak a stílusodhoz.

Mutatjuk azt az 5 dolgot, amely elengedhetetlen a téli ruhatáradból, könnyű beszerezni é még trendi is. Mutatunk néhány terméket is, amelyeket könnyen beszerezhetsz.

Egy puha kabát

Idén nagyon trendi a plüss és a szőrme kabát, amelyeket főleg egyenes szabással találsz meg a boltokban. A rövid és a hosszabb fazonok is alkalmasak télre, mert biztosan kellően melegen tartanak majd, miközben divatosak is. A gyapjúkabát szintén egy puha és meleg kabát, ám ez sokkal klasszikusabb, és érdemes olyat választanod, amit évek múlva is szívesen viselsz. Választhatsz a szezon színeiből, minta barna, a fekete és a szürke, de 2024 színeiben is, a burgundi és csokibarna színekben is nagyon csinos leszel.