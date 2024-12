Ezt az 5 ruhadarabot sohase vedd turkálóban

Rég elmúltak az idők, amikor turkálóba járni lenézett dolognak számított! A használt ruha vásárlása nem csupán a pazarlást csökkenti, de pénztárcánkhoz is kegyesebb, és igazán különleges darabokra lelhetünk. 5 ruhadarabot viszont semmiképp se vegyünk turkálóan, tűnjön bármilyen jó vételnek.

Fehérneműket higiéniai okokból általában még újonnan vásárolva sem cserélnek, nemhogy turkálóban árulnak.

1. Fehérnemű turkálóból? Soha!

Ezt talán nem is kell magyarázni: fehérneműket higiéniai okokból általában még újonnan vásárolva sem cserélnek, ahogy az sem véletlen, hogy a legtöbb turkálóban nem is lehet őket kapni. A higiénián túl a használt melltartónak az a hibája is megvan, hogy formája az előző tulajdonos melléhez idomult, így nem csak kényelmetlen lesz, de még funkcióját sem képes megfelelően ellátni.

2. Sportruházatot kizárólag újonnan

Sportolás közben megizzadunk, amit nincs az a fertőtlenítés, ami képes semlegesíteni. Emiatt second hand shopokban a sportruházatot hagyjuk inkább a fogason. Az már csak tetézi a bajt, hogy edzés során a ruha extra terhelésnek van kitéve, így rövidebb lenne a turkálóból származó sportruha élettartama.

3. Fürdőruha

Meglepő, de a turkálós fürdőruha duplán tiltólistás.

Meglepő, de a turkálós fürdőruha duplán tiltólistás: közvetlenül érintkezik a bőrrel és intim testrészeinkkel, anyaga valószínűleg sokat roncsolódott, hamar tönkremenne. A klór és napfény miatt pedig már nem is annyira mutatós egy ilyen használt ruha, mint újkorában.

4. Használt cipők egészségügyi kockázatai

Egy jó árú, különleges cipő jó vételnek tűnhet, azonban használtan tilos beszerezni őket, méghozzá egészségügyi okokból. A cipő mindig viselője lábához igazodik, így másodkézből vásárolva könnyen vezethet lúdtalphoz, emellett köröm és lábgombát is terjeszthetnek. Egy kopott, viseltes cipővel ráadásul pont a legjobb időszakát hagyjuk ki lábbelinknek.

Fontos! Turkálóból beszerzett ruhadarabok a használt ruha gyűjtő konténerekben gyakran tovább sérülhetnek, így vásárlás közben alaposan vizsgáld át az adott darabot!

5. Hibás, foltos termékek

Mielőtt a turkálók polcaira kerülnének a használt ruhák általában átmennek egy átvizsgáláson, de még így is gyakran kikerülnek hibás darabok. Hajlamosak vagyunk átsiklani az apróbb hiányosságok felett, pedig az esetleges javítás gyakran több pénzt kóstálhat, mint maga a ruha. Ha egy folt első tisztításra sem jött ki, akkor valószínűleg otthon sem lesz sikeres a próbálkozás.