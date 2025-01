Minden, ami balletcore: 2025 legnagyobb divattrendje

Nem kell balerinának lenned vagy a kondiban izzadnod, hogy követhesd ezt a trendet, uyganis ez a megjelenésről, az esztétikáról szól, amely a balerinákat idézi meg. Eleganciát és feminin megjelenést ad a mindennapokhoz. A Tiktokon a #balletcore 67 millió megtekintésnél jár, és ugyan 2023-ban indult, a kifutók és a Tiktok-bloggerek szerint 2025-ben még mindig meghatározó lesz. Ha hiszünk a 2025-ös tavaszi és nyári kollekcióknak, akkor a balletcore sokkal nagyobb jelentőségű lesz, mint gondoltuk. Eláruljuk, hogy miért, és hogy mit kell beszerezned már most, hogy a tökéletes balerina inspirálta szettben léphess az utcára.

2025 meghatározó trendje a balletcore lesz.

Forrás: Gamma-Rapho via Getty Images

A Ferragamo kifutóján minden cipő, harisnya, body és hajstílus a balerinákat idézte meg, miközben Simon Rocha tütükbe öltöztette a modelljeit, amihez lekerekített orrú balerinacipőket adott. A Balletcore a hiperfeminitás eszméjét testesíti meg, és egy olyan esztétika, amelyet a táncosok előadási, kosztümjei és próbákon viselt ruhái ihlettek. 2025-ben a balletcore 2.0 az eredeti hullámhoz képest egy kissé merészebb irányt képvisel majd, több lehetőséggel, vagányabb ruhákkal és látványos cipőkkel. A trendet te is könnyen beépítheted a ruhatáradba, ha készen állsz a peplumokra, harsány színekre és rengeteg tüllre.

Hogyan építsd be a ruhatáradba?

Ha az utcai viselethez keresel inspirációt, akkor csak gondolj Carrie Bradshaw tüllszoknyaszettjére a Szex és New Yorkban. Az Euphoria sorozat sztárjain is láthattál már átlapolós szűk topokat, de Olivia Rodrigo Brutal című videóklipjében is szerepet kapott néhány balettruha.

Mutatjuk a legfontosabb lépéseket egy hétköznapi balletcore-szetthez:

Legyen egy tüllszoknyád, ami jól néz ki pulóverrel, pólóval, inggel, és könnyen tudod kombinálni sportcipővel, balerinacipővel, de akár magassarkúval is.

Szerezz be egy pár lapos talpú balerinacipőt. Manapság már szalagokkal díszített, szaténból készült darabokkal is találkozhatsz.

Legyen egy pár magas sarkú szandálod szép, szalagos részletekkel, ami a balerinák viseletét idézi.

Elő a babarózsaszín harisnyával! Viseld szűk shorttal, és oversized pulóverrel, dobj fel egy pár lábszármelegítőt és a kedvenc bokacsizmád, és kész is a szett.

Fogd a hajad szoros kontyba hátra a fejed közepére, vagy magasra a füled vonalában.

Ugyan az eredeti balletcore egy olyan trend, ami az eleganciát képviseli, akkor is jó választás, ha az edzőteremben lenne szükséged egy kis motivációra.

Keresztpántos felsők, bodyk, szív alakú nyakkivágások, lábszármelegítők, fülvédők, tüll, mini wrap szoknyák, szalagok, Ugg csizmák; ezek mind szerepelnek a balletcore trendet követő lányok ruhatárában.