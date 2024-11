6 cipő, amit be kell szerezned télre

Ugyan 6 cipőt mutatunk, de valljuk be, hogy egész télen a lista 5. helyén szereplő cipő lesz rajtunk. Amit nem bánunk, mert fő a kényelem. A listát a kifutók, divatbloggerek és stylistok szettjeit megnézve állítottuk össze, így felkerültek olyan cipők, is amelyek valószínűleg a szezonális trendeknek megfelelő darabok, vannak örök klasszikusok, és, ahogy a ruhatáradban számos nyári ruhát téliesíthetsz, úgy a cipőid közül is előkaphatsz párat a napsütéses téli napokon.

Cipők, amiket mindenképpen be kell szerezned télre

Forrás: Getty Images

6 cipő, amire szükséged lesz idén télen

A szezonális trendek erősen befolyásolják, hogy pontosan mit viseljünk, de szerencsére a listán olyan sokféle cipő szerepel, hogy a személyes stílusodhoz illően választhatsz. A 2024-es szezonban már nemcsak attól lesz egy cipő divatos, hogy jól néz ki, vagy különleges a formája, hanem attól is, hogy praktikus, és ezek a cipők garantáltan praktikus darabjai is lesznek a gardróbodnak.

A listán szerepelnek olyan különlegességek, mint a szőrös cipő, ami talán csak egy idei trendnek tűnik, de annyira kényelmes, hogy fogsz még vele találkozni. A burgundi nem maradhat le, valamint a cowboycsizma sem, amit még a következő fesztiválszezonban is viselhetsz majd, de lesznek kényelmes különlegességek is, amelyek könnyen párosíthatsz elegáns és komfortos szettekkel is.

Burgundi magassarkú

A burgundi a 2024-es őszi-téli szezon színe, így egyértelműen kellett kerülnie egy pár burgundi magassarkúnak a listára. A körömcipő, a törpesarkú, a platformos változatok mellett, a burgundi bokacsizma is gyakran előfordul a high street boltokban. Ha imádod a színt, szerezz be több párat is, mert egy örök klasszikus.

Körömcipő, ár: 27 995 Ft

Forrás: ccc.eu

Lovaglócsizma

A lovaglócsizma egy alapdarab, ami az idei téli szezonban felkapott lett, mivel nagyon elegáns és könnyen viselhető. Valamint továbbra is hódítanak a „quiet luxury” és „old money” trendek, amelyek a minimalista eleganciáról felismerhetők, és amelyeknek a lovaglócsizma alapdarabja. Ajánljuk, hogy te is szerezz be egyet, addig is nézd meg itt, hogy milyen jól kombinálható különböző stílusokban.