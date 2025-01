Hírességek legkülönlegesebb lakásdekorációi - Meghökkentő fotók a nappalijukból

Francesco Risso otthonát cementbe mártott napraforgók díszítik

Tommy Hilfiger és a mozaik üzenete

Az 1985 óta futó és nagy népszerűségnek örvendő márkát megálmodó amerikai divattervező,Tommy Hilfiger a tipikus amerikai életérzést akarja átadni ruháin keresztül, és ez nagyon jól sikerül is neki. Feleségével több ingatlant vásároltak már, amelyeket hasonlóan tipikus amerikai stílusban rendeztek be, mint amiket a Tommy Hilfiger-kollekciókban láthatunk. Floridai otthonukban kifejezetten szeretik azt az apró mozaikokkal kirakott szörfdeszka alakú műtárgyat, amin a Trust the Universe (Bízz az Univerzumban) felirat található.

Rick Owens szarkofágja

A lista végére hagytuk a legfurcsább és egyben legnagyobb kritikát kiváltó egyiptomi szarkofágot, amely Rick Owens otthonában található. A nevével ellátott márkáját 1994-ben indította. A Sötét Lovag néven ismert tervező Olaszországban található otthona minimalista, és a fegyverek és szobrok mellett egy szarkofág is díszíti, amit egy aukción sikerült megszereznie és Lizának nevezett el.