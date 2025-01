Rúzsa Magdi megmutatta az ikreket

Rúzsa Magdi újabb megható pillanatot osztott meg követőivel Instagram-oldalán, amely azonnal elnyerte a rajongók tetszését. A vajdasági énekesnő a Duna partján készített közös fényképet az ikrekkel, Lujzával, Kevével és Zalánnal, miközben a család a folyó túlpartján álló Péterváradi várat csodálja.

Az énekesnő titokban tartja a privát életét, ezért nem lehetett még látni az ikrek arcát a képein

Forrás: Tv2

Az ikrek hamarosan 3 évesek lesznek

A poszt pár óra alatt több ezer lájkot kapott, és nem csoda, hiszen az énekesnő gyermekei, akik idén február 1-jén már 3 évesek lesznek, igazi kedvencnek számítanak a közösségi médiában.

Bár Rúzsa Magdi továbbra is csak hátulról mutatja meg gyermekeit, a rajongók így is odáig vannak az örömtől, és sokan dicsérik a családi fotót. Az énekesnő korábban már többször is megosztott pillanatokat a gyermekeivel, ám a mostani felvétel különleges hangulata még nagyobb figyelmet vonzott.