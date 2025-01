A maxiszoknya nem csak nyáron trendi - Mutatjuk, hogyan viseld télen!

A hosszú szoknyák már 2024-ben is sokszor feltűntek a kifutókon, és 2025-ben az is világossá vált, hogy télen is érdemes viselni. A maxiszoknya hideg időben is trendi.

A midi és a mini szoknyának is megvan a maga helye - átmeneti darabok, amelyek feldobják a szetteket tavasszal és nyáron. Ám a maxiszoknya visszafogottan elegáns, ráadásul éppen a reneszánszát éli. Ennek jeleit már 2024-ben láttuk, de 2025-ben egyértelművé vált, hogy a téli napokra is tökéletes viselet. A maxiszoknya nemcsak nyáron, hanem télen is trendi

Forrás: Getty Images A maxiszoknya télen is trendi Tökéletesek nappali viselet, de elegánsabb alkalmakhoz is választhatod, vagy akár esti programokhoz. A maxiszoknya a nyaralások és a strandruhák világából emelkedett fel, és vált a téli ruhatár elengedhetetlen alapdarabjává. Annyi szuper összeállítás létezik, hogy egyszer csak azon kapod majd magad, hogy képes lennél csak ebben élni. A hosszú farmerszoknya a legjobb választás Mielőtt azt gondolnád, hogy a 2025-ös maxiszoknya-trend nem neked való, vagy hogy csak nyárra alkalmas, ne zárd ki a farmer maxiszoknyát, amely továbbra is a legjobb vétel. Elegánsabb alternatívája a farmernadrágnak, és továbbra is rendkívül népszerű. Legutóbb a 2000-es évek elején volt divat a maxiszoknya, amikor a szoknyahosszok a végletekig mentek: vagy a legapróbb, Spinédzserek-stílusú nanoszoknya bolyhos szegéllyel, vagy egy szakadt stílusú, földet söprő maxi volt a választás. 2025-ben azonban a maxiszoknyák észrevétlenül illeszkednek az outfitekbe. Különböző stílusok A minimalista stílus kedvelői imádni fogják a szatén maxiszoknya letisztult megjelenését egy monokróm felsővel, míg a romantikus típusok számára rengeteg rakott maxi áll rendelkezésre virágmintával, fodrokkal és rétegekkel, amelyeket egyszerű pulóverrel vagy akár egy pólóval is kombinálhatsz. A farmer maxi szoknya tökéletes választás, ha helyettesítenéd a farmernadrágodat, míg a gyapjú maxi szoknyák az irodában az új ceruzaszoknyák szerepét veszik át. Hogyan viseld a maxiszoknyát 2025 telén? A maxiszoknyák minden formában és színben uralják a telet. Egyszerűen vedd elő kedvenc nyári maxi szoknyád, viselj alatta harisnyát, párosítsd bokacsizmával vagy sportcipővel, és viseld pulóverrel vagy blézerrel. A legjobbak az üzletekből

1. Hosszú szatén szoknya, ár: 8 995 Ft 2. Egyenes Deminszoknya, ár: 6.995 Ft 3. Áttetsző rakott szoknya, ár: 15 995 Ft 4. Answear Lab szoknya, ár: 14 990 Ft 5. Maxi szoknya, ár: 8 999 Ft

Forrás: shop.mango.com, zara.com, 2.hm.com, answear.hu, bonprix.hu