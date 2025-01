Katalin hercegné kedvenc farmerja divatos, elegáns, és te is beszerezheted!

Katalin hercegné nemrég ünnepelte 43. születésnapját, amely alkalomból férje, Vilmos herceg is felköszöntötte, és egy különleges képet posztolt a közösségi médiába, szívhez szóló üzenettel. Természetesen Vilmos szavai és a hercegné fotója futótűzként terjedt az interneten, ráadásul sokan egyből a hercegné által viselt ruhák felkutatásával kezdték a kép elemzését. Katalin hercegné a képen egy egyszerű szettben látható: farmert, fehér inget, fekete blézert és egy kockás sálat visel. Mivel a hercegné nagyon ritkán visel farmert, ezért természetesen ez okozta a legnagyobb meglepetést. Katalin hercegné farmerja egy egyszerű darab, amihez hasonlót akár itthon is beszerezhetsz.

Katalin hercegné kedvenc farmerja most a tiéd is lehet

Forrás: Instagram

Katalin hercegné farmerja egy könnyen beszerezhető darab

A magas derekú farmert a River Island angol márka dobta piacra, és kb. 24 ezer forintba kerül, ami igazán nem sok egy farmerért, ráadásul a márka Magyarországra is szállít. A magas derekú, trapéz farmer nagyon szép kék színben érhető el, amit a hercegné egyszerűen elegánssá tud tenni.

Katalin hercegné farmerja egy igazi jolly joker

(Indigo high waisted front pocket flared jeans, ár: £48.00)

Forrás: riverisland.com

Elegánsan farmerban

A hercegnét ritkán látjuk farmerban, viszont a családi képeken már többször szerepelt laza, visszafogott szettekben. Ennek természetesen megvan az oka, hiszen a hercegné sosem lehet hivalkodó, és egy szülinapi fotó kedvéért igazán nem szükséges estélyibe a kamera elé állnia. Ráadásul mi is jobban tudunk azonosulni a hercegnével, hiszen valljuk be, a farmer a gardrób elengedhetetlen darabja. A hercegnéhez hasonlóan, a farmert fehér inggel viselve egy nagyon elegáns szettet kapunk. Viselj hozzá blézert és egy szép sálat, mint a walesi hercegné és akár munkába vagy egy elegánsabb eseményre is felveheted.

A legjobb trapéz farmerek

A high street üzletek kínálatát végignézve, megtaláltuk a legjobb sötétkék trapéz alakú farmereket. Viseld egy V kivágású toppal és magassarkú csizmával, vagy fehér inggel és sportcipővel.