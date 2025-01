Donald Trump: érdekességek, amiket nem tudtál az Egyesült Államok régi-új elnökéről

Donald Trump négy évre visszaköltözik a Fehér Házba. Az Egyesült Államok régi-új elnöke New York menő aranyifjújából nőtte ki magát ingatlanmogullá, üzleti polihisztorrá, majd politikussá. Donald Trump soha nem titkolta, hogy habzsolja az életet és a sikert, így rajongói és irigyei csak laposkúszásban tudták követni fejlődését, ami bár kisebb-nagyobb botrányokon keresztül vezetett a Fehér Házba, kétségtelenül ámulatba ejtő.

Donald Trump, az Egyesül Államok elnöke

Forrás: Hans Lucas via AFP/Serge Tenani / Hans Lucas

Donald Trump: még Kevin is tőle kért segítséget

Íme tíz tény, amit kevesen tudnak Donald Trumpról:

Nem fogyaszt alkoholt

Donald Trump élete tragédiája, hogy testvérét alkoholfüggősége miatt veszítette el. A veszteségről több interjúban is beszélt, megerősítve, hogy bár van saját whiskey-márkája, soha nem iszik.

A legendás Studio 54-be járt bulizni

New York egyik legmenőbb klubjába még első felesége, Ivana társaságában járt mulatni. A többiekkel ellentétben ő mindig józan maradt, ugyanis az üzleti kapcsolatainak fejlesztésére használta ezeket a partykat.

Szerepelt a Playboy címlapján

1990 márciusában a nyuszis magazin nagyinterjút közölt a fiatal ingatlanmágnással, Donald Trumppal. A beszélgetésben Trump üzleti sikerei mellett álmairól is beszélt, megemlítve a politikusjövőt is.

Darth Vader a kedvence

Donald Trump imádja a Star Wars-filmeket, az összes epizód a rendelkezésére áll a magánrepülőjén, hogyha kedve szottyan megnézni a Birodalom visszavág, vagy a Zsivány egyes című epizódokat, ne kelljen várnia, amíg hazaér.

Több mozifilmben is szerepelt, sőt, saját TV show-ja is volt

Emlékszel a Reszkessetek betörők 2-re? Kevin a Plaza Hotelben kér útbaigazítást, méghozzá nem mástól, mint Donald Trumptól. Az úriember akkoriban még "csupán" ingatlanbefektető volt, de történetesen övé volt a film helyszíne, a Plaza Hotel, szóval kapott egy nyúlfarknyi szerepet.

Trump a Szex és New Yorkban is feltűnt, sőt, a Két hét múlva örökké című filmben is, ahol Hugh Granttel volt közös jelenete.

Rajong a gyorskajákért

Donald Trump rajong a McDonald’s-ért, kampánya során még a pult mögé is beállt a kedvenc éttermében. Nem kispályás: ha csak teheti, Big Macet és sült krumplit kér.

Saját maga köti a nyakkendőjét

Egy úriember maga köti a nyakkendőjét - Trump ráadásul mindig hosszabbra hagyja, ami mára a védjegyévé vált. Az elnök egyébként hiú, sok fotóján látszik, hogy barnítóspray-t használ.

Háromszor házasodott

Első neje Ivana Trump cseh modell volt, akivel 15 évig tartott a házasságuk. Ivana nem tudta megbocsájtani férjének, hogy félrelépett Marla Maples újságíróval, aki egyébként a második felesége lett. Harmadik frigyét pedig Melania Trump, szlovén származású modellel kötötte, aki first ladyként igazi divatikonnak számít Amerikában.

A Trump név egy márka

Donald Trump az elmúlt évtizedekben saját magából csinált brandet: a milliárdos több könyvet írt, a neve alatt futnak éttermek, borok, társasjáték, helikopteréről játékmakett készült, sőt, még Monopolyt is adtak ki Trump tematikával.

Remek humora van

Az Egyesült Államok régi-új elnöke tud laza is lenni, emlékezzünk csak a nagy sikerű jegesvödör-kihívásra. Trump felment a nevével fémjelzett toronyház tetejére, és megkérte Miss USA-t és Miss Worldöt, hogy öntsék le jeges vízzel, ők pedig mosolyogva megtették.