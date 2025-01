38 éves lett a Wicked színésznője: Cynthia Erivo

2025. január 8-án Cynthia Erivo 38 éves lett. Az angliai Londonban született énekes- színésznő a világ egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon, aki nemcsak lenyűgöző énekhangjával, hanem erőteljes jelenlétével és szerepeivel is sokakat magával ragadott.

A színésznő a Wicked forgatásán nagyon jó barátságban lett Ariana Grande-val.

Forrás: Getty Images

Így indult a Wicked színésznőjének karrierje

Erivo karrierje 2015-ben kezdődött a Broadway-n, ahol a "Bíborszín" című musicalben adott emlékezetes alakítást, amelyért Tony-díjat nyert. Az előadásban a főszereplő, Celie szerepét alakította, amely a fekete női tapasztalatokat és küzdelmeket ábrázolta a 20. századi Amerikában. Erivo énektudása és színészi képességei ezen a szerepen keresztül kiemelkedtek, és

világszerte ismertté vált.

A színésznő a színpadi siker után a filmiparban is megmutatta tehetségét. 2019-ben szerepet kapott a "Harriet" című filmben, amely Harriet Tubman életét és munkásságát mutatja be. Erivo Harriet Tubman szerepében lenyűgözte a közönséget és a kritikusokat is, és a teljesítménye két Oscar-jelölést is eredményezett: az egyik a legjobb színésznő kategóriában, a másik pedig a legjobb eredeti dal kategóriában volt,

mivel ő írta és énekelte a "Stand Up" című dalt a filmhez.

Erivo ezen sikerrel az egyik legismertebb afroamerikai színésznővé vált, és megerősítette helyét a Hollywood-i A-listás színésznők között.

Cynthia Erivo emellett televíziós szereplésekkel is büszkélkedhet. 2020-ban szerepelt a "A kívülálló" című HBO sorozatban, ahol egy nyomozó karakterét alakította. Az egyedi szerepek és karakterek iránti elkötelezettsége miatt számos más projektben is láthattuk már, és várhatóan a jövőben is egyre több sikeres produkcióban lesz jelen.

Igazi énekesnő

Erivo tehetsége nemcsak színészeti, hanem zenei téren is megnyilvánul. 2021-ben kiadta debütáló albumát, Ch. 1 Vs. 1 címmel, amely zenei műfajok széles spektrumát öleli fel, beleértve a soul, jazz és pop elemeket is. Az albumot a kritikusok elismerték, és Erivo ezen a területen is sikeres karriert épített.

Az egyik legnagyobb áttörését Cynthia Erivo a "Wicked" című musicalben való szereplése hozta meg. A híres előadás filmadaptációjában ő alakítja Elphabát, a jóságos boszorkány szerepét, ami hatalmas elismerést váltott ki a színházi világban. A "Wicked" a Broadway egyik legismertebb musicalje, és Erivo mellett Ariana Grande is szerepet kapott benne, mint Glinda, a jó boszorkány.

Az Erivo által megformált Elphaba szerepe különösen izgalmas kihívást jelentett számára,

hiszen egy rendkívül komplex és sokoldalú karaktert kellett életre keltenie, amelyet a közönség és a kritikusok is nagyra értékeltek.