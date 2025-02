Minden idők legborzalmasabb ruhái a BAFTA-díjátadóról: papagájszerű csillogás és fullasztó tüllök

A Brit Film- és Televíziós Akadémia díjátadója, röviden BAFTA 2025. február 16-án kerül megrendezésre Londonban. Az eseményen minden évben a legikonikusabb filmsztárok jelentek meg az angol filmipar legjobb alkotásainak ünneplésére. Mint minden vörös szőnyegen, itt is elvárt egy bizonyos megjelenés, ám amíg egyes díjátadók egy divatbemutatót meghazudtoló eseménynek számítanak, addig a BAFTA inkább a visszafogott eleganciáról szól. Ezen az eseményen egyébként a brit királyi család bizonyos tagjai is megjelennek évről évre, így érdemes az etikettnek megfelelően öltözni, ám ez nem mindenkinek sikerül. Most mutatjuk a BAFTA vörös szőnyegének eddigi legrosszabb ruháit.

Florence Pugh a BAFTA vörös szőnyegén debütált új külsejével. Nem volt a közönség kedvence.

Az eddigi legrosszabb ruhák a BAFTA vörös szőnyegén

Alicia Silverstone, 1999

A színésznő a Spinédzserek című film jelölései miatt kapott megívást a BAFTA vörös szőnyegére, ám az öltözéke inkább egy állásinterjúra illett volna. A színes ing a hosszú szoknyával nem érte el a kívánt hatást, és a mai napig az egyik legrosszabb vörös szőnyeges megjelenés.

Kylie Minogue, 2007

Dokumentumfilmjének megjelenése alkalmából, Kylie Minogue is ott volt a 2007-ben rendezett BAFTA díjátadón. Az alkalomra egy különleges mintás, csillogós, aszimmetrikus ruhát választott. A ruhával semmi baj nem lett volna, ha mondjuk a Grammyre viseli, a BAFTA vörös szőnyegére nem igazán passzolt a szett.

Lily Allen, 2014

Nem ez az első alkalom, hogy Lily Allen a legrosszabban öltözöttek listájára kerül. Az énekesnő azért jelent meg a BAFTA vörös szőnyegén, hogy édesanyját, Alison Owen producert támogassa. Pink és piros szettje hatalmas feltűnést keltett, és megértjük, hogy miért.

Helena Bonham Carter, 2021

Furcsa öltözékben láttuk a színésznőt 2021-ben: egy pöttyös, tüll szettben jelent meg a BAFTA vörös szőnyegén. A Korona sorozatban Margit hercegnőt alakító színésznőtől megszokott volt az elegáns, főleg fekete megjelenés. Ezúttal egy játékosabb szettet választott, de nem érte el azt a hatást, amit szeretett volna.

Florence Pugh, 2022

Váratlan volt Florence Pugh punk stílusú megjelenése. Az énekesnő fekete hajjal és egy rózsaszín tüll uszállyal ellátott miniruhában jelent meg a BAFTA vörös szőnyegén, hogy új filmjét ünnepelje. Az esztétikát is emiatt választotta, ám a közönségnek annyira nem tetszett az új stílus.