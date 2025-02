Ha ilyen cipőt húzol, ne csodálkozz, ha lemagáznak

A divat és a stílus mindenki számára más jelentést hordoz, de mindannyiunk számára fontos, hogy a megjelenésünk tükrözze a személyiségünket, és ami még ennél is fontosabb, hogy ne öregítsen. A cipők kulcsszerepet játszanak ebben a kérdésben, hiszen nemcsak a kényelmet biztosítják, hanem meghatározzák az összképet is. Habár az elegancia sokféleképpen elérhető, vannak olyan cipőfajták, amelyek a dizájnjukkal és a kialakításukkal akár éveket is hozzáadhatnak a korunkhoz.

Ezt a cipőt, jobb ha sose veszed fel!

A fiatalos megjelenéshez számos dolog hozzásegíthet minket, lehet az egy jól megválasztott frizura és smink vagy egy csinos ruha, vagy akár egy fiatalos illat. És bizony egyáltalán nem mindegy, hogy ezt az összképet milyen lábbelivel koronázzuk meg. Bizonyos cipők akár évekkel idősebbnek mutathatnak minket.

„ Az elavult vagy előnytelen cipőstílusok akaratlanul is öregíthetnek”

– mondta John Smith divattervező, az amerikai Poshéle divatház alelnöke a Glam.com-nak. A szakértő azt is hozzátette, hogy már évek óta küzd a különböző modellekkel, hogy meggyőzze őket: a masszív, nehéz csizma teljesen el tudja nehezíteni a sziluettet.

„Mindemellett a szögletes orrú cipők és szandálok is öregíthetik a megjelenést, mivel szélesebbnek és rövidebbnek tűnnek a lábak”

– mondta.

A tervező még azt is elárulta, hogy érdemes kerülni a monokróm, vagyis az öltözékkel megegyező színű cipők viselését is. Ezek túlságosan egyszerűvé és szürkévé tehetik az összképet.

Tanácsa, hogy az egyébként trendi monokróm öltözékekhez válasszunk inkább olyan lábbelit, ami csupán harmonikusan kiegészíti a szettet, de a színe nem teljesen egyezik meg azzal.

A fiatalos hatás akkor is elérhető, ha az úgynevezett „wrong shoe theory” azaz a rossz cipő elmélet szerint választunk. A „rossz” jelző itt nem a cipő minőségére értetendő, hanem arra, hogy a lábbeli nem passzol a teljes öltözékhez. Az egész koncepció lényege, hogy bármilyen outfit izgalmasabbá tehető egy nem éppen oda passzoló lábbelivel.