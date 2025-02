A klasszikus és a kortárs divat találkozott a kifutón Thom Browne 2025-ös őszi-téli kollekciójának bemutatóján a New York-i divathéten. A férfi és női kollekció bemutatója madárszimbólumokat ölelt fel, és ritka vagy képzeletbeli madarak jellegzetességeit idézte meg. A selyem intarziás szarka például egy smaragdzöld Swarovski kristályt ragadott meg, míg egy kabát sziluettje egy zömök légykapó testét utánozta. A precízen megvilágított színpadon, amelyet 2000 origami papírmadár népesített be, a látvány inkább hasonlított egy színházi díszletre, mint divatbemutatóra. A divatbemutató része volt a Swarovski Millenai ékszerkollekciója is, ami beragyogta a kifutót.

A Thom Browne kifutón számos Swarovski kristályból készült kiegészítőt és ruhát láttunk.

Forrás: Swarovski

3500 Swarovski kristályból készült a kifutóra ruha

A Thom Browne kifutón hatvannégy egyedi összeállítás követte egymást. A bemutató során kibontakozó anyagok és szabásvonalak hordozták a legtöbb jelentést, a személyre szabott hagyományos tweedektől a selyemszaténig. Máshol a madarak életre keltek, szaténöltéssel és aranyfonalas hímzéssel megalkotva. Az utolsó két megjelenés – egy csillogó, Swarovski trompe l’oeil ruha, valamint egy karcsúsított derékkal szabott, nagyméretű kockás vadásztweed sportzakó voltak, amelyet rétegzett flitteres és csőgyöngyös tollhímzés díszített, valamint egy magas derekú, rakott szoknya, amely fegyverklub-kockás vadásztweedből készült, tüll alsószoknyára helyezve.

Tweedkabát Swarovski kristályokkal díszítve.

Forrás: Swarovski

A Swarovski globális kreatív igazgatója, Giovanna Engelbert Thom Browne-nal együttműködve egy lélegzetelállító trompe-l'œil oszlopruhát alkotott, amely újraértelmezte a szabászat illúzióját: úgy tűnt, mintha egy tökéletesen szabott kabátot rétegeztek volna egy ingruhára és nyakkendőre, pedig az egész kizárólag Swarovski kristályokból készült.

Swarovski kristályból készült oszlopruha

Forrás: Swarovski

A Swarovski ruha kézzel készült

A ruhát több mint 3500 precízen csiszolt, nyolcszögletű kristálykő díszítette Silver Night, Jet Black és White színekben. Ezt a haute couture szintű alkotást két héten át, egy párizsi műhelyben kézzel állították össze a Swarovski mesterei, ezzel is tökéletesen szemléltetve a márka páratlan szakértelmét.