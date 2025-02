A 2025-ös őszi/téli New York-i Divathét kifutói egy dolgot egyértelművé tettek: a divat most a kontrasztokra épít. A precizitás találkozik a játékossággal, a szabásvonalak összecsapnak a textúrákkal, és a glamúr egy laza, új attitűdöt kap. A mellények visszatértek a trendek közé – rétegezve és túlméretezve, vagy éppen élesen szabott formában. A flitterek merevség helyett lazaságot sugároznak. A hajszálcsíkos minták kilépnek az irodai közegből, és váratlan sziluetteken tűnnek fel, míg a felsőruházat szó szerint szorosabbá válik, a karcsúsított derék újra népszerű lesz.

Trendek a New York-i divathétről

Még csak most rajtolt el a szezon, de ezek azok a trendek, amelyeket a 2025-ös őszi/téli New York-i Divathét kifutóin már most észrevettünk.

Mellények

A mellények visszatérnek, de nem a pulcsi felé vehető, a hideg ellen védő fajták, hanem felsőként viselhetjük őket. A tervezők szabott és lazább sziluettekben is mutattak be mellényeket, akár ingek vagy ruhák fölé rétegezve. A mellény egy sokoldalú darab, ami formál és stílust ad, akár kiegészítő rétegként is. A mellények újbóli népszerűsége a klasszikus szabásvonalak és a modern stílus találkozását hangsúlyozza.

Hajszálcsíkok

A hajszálcsíkos minta túllép a hagyományos öltönyök világán, és váratlan formákban jelenik meg, például ruhákon, szoknyákon, sőt kiegészítőkön is. A tervezők a csíkok méretével és irányával kísérleteznek, új életet lehelve a klasszikussá vált mintába. A modern hajszálcsíkos darabok elegáns, mégis vagány hatást keltenek, áthidalva a formális és hétköznapi öltözködés közötti határokat.

Karcsúsított derekak

A felsőruházat karcsúsított derekú darabjai egyre nagyobb figyelmet kapnak, kiemelve a sziluettet. A tervezők öveket, sálakat és szabott vonalakat használnak, hogy formált derekakat alakítsanak ki a felsőkön, kabátokon és egyéb darabokon. Ez a megközelítés nemcsak az alakot javítja, hanem finom megjelenést ad a funkcionális ruhadaraboknak, kiegyensúlyozva a praktikusságot és a stílust.

Flitterek

A kifutókon megjelentek a laza, lezser flitteres darabok. A tervezők bő szabású ruhákkal, például túlméretezett pulóverekkel és bő nadrágokkal kombinálják a flitteres darabokat, megteremtve egy kényelmes, mégis ragyogó esztétikát. Ez a trend a változást tükrözi, amely a komfortot helyezi előtérbe anélkül, hogy lemondana a csillogásról, így a flitterek nappali és esti szettekhez egyaránt tökéletesek.