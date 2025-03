Alacsony vagy? Trükkös öltözködési tippek, melyekkel centikkel magasabbnak tűnhetsz

Alacsony vagy? Bizonyára akkor neked is gyakran kihívást jelent a rád illő, nőies darabok megtalálása. A fast fashion ruhaüzletek többsége sajnos átlagos testalkatú emberek számára kínálják a legújabb kollekcióikat. 165 cm alatt így kifejezetten nehéz megtalálni a megfelelő hosszúságú ruhákat, kabátokat nadrágfazonokat. Pedig a jól megválasztott színek, stílusok és fazonok optikailag képesek nyújtani is az alkaton és még néhány kilót is lecsalnak rólunk. Ehhez hoztunk is most néhány hasznos tippet, amit bármikor, bármilyen alkalomra bevethetsz.

Alacsony vagy? Így nyújtsd magad optikailag

Forrás: Shutterstock

Alacsony vagy? Ezt vedd fel, hogy optikailag magasabbnak tűnj!

A divat világában szerencsére számos egyszerű trükk létezik, amivel optikailag növelhetjük magasságunkat, anélkül hogy drága megoldásokhoz kellene folyamodnunk. A gyakori tévhittel ellentétben ezt a hatást nem csak járhatatlanul magas tűsarkúval érheted el. Íme 5 ügyes öltözködési trükk, aminek segítségével apró termetű nőként is hatékonyabban vásárolhass magadnak.

Az átmeneti, változékony időjárás amúgy is kedvez a nőies, könnyed ruhadaraboknak, melyeket kedved szerint variálhatsz a meglévő alapdarabjaiddal. Körképünkben ezúttal összegyűjtöttük az idei tavasz legdivatosabb ruháit és kiegészítőit, melyek optikailag nyújtanak, és elrejtik az apró, számodra zavaró testi hiányosságokat. Nézzük mi mindenre érdemes figyelned!

Monokróm színek: az elegancia megtestesítői

A monokróm szettek mindig is a stílus és elegancia szinonimái voltak. Ha igazán nőies és letisztult megjelenésre vágysz, válassz olyan színben összeillő ruhadarabokat, amelyek harmonizálnak egymással. A titok abban rejlik, hogy a ruháid színárnyalatai közel álljanak egymáshoz. Ha ügyesen választasz, kifinomult és elegáns összhatást érhetsz el. A bézs, barna vagy tengerészkék vagy halvány rózsaszín árnyalatú monokróm összeállítások az optikai csalódás erejével magasabbnak mutatnak.

A monokróm szettek jelentősen megnyújtják az alakot, és magasabbnak tűnhetsz

Forrás: Shutterstock

V-nyakú felsők: minden mennyiségben

A V-nyakú felsők nemcsak hogy rendkívül elegánsak, de kifejezetten előnyösek az alacsony termetű hölgyek számára. A szűkített szabás kiemeli a női formákat, míg a mélyebb nyakkivágás optikailag nyújtja a felsőtestet. Ez a fazon különösen akkor előnyös, ha könnyed blúzt, felsőt vagy háromnegyedes ujjú pulóvert választasz. Ha teheted, a letisztult, egyszerűbb fazonokat részesítsd előnyben, mivel a nagy minták vizuálisan könnyedén "összenyomhatják" az alakodat.