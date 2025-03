Villantásból sosem elég: ezek a Billboard zenei díjátadó legmerészebb szettjei

Szombat este Los Angelesben került megrendezésre a Billboard Nők a zenében díjátadó, amelyen azokat a női zenészeket ünneplik, akik kiemelkedő munkájukkal és példamutatásukkal hozzájárultak a zeneipar növekedéséhez. Jennie a Global Force díjjal, Doechii az Év Nője díjjal és Gracie Abrams az Év Dalszerzője díjjal lett gazdagabb. Mint minden díjátadón, ezúttal is igazi divattörténelmi pillanatoknak lehettünk szemtanúi. A vörös szőnyegen megjelent a meztelen ruha, ahogy Tyla viseli, de popsit villantott Meghan Trainor, és láttunk rengeteg nagymama ruhát is, mint például Suki Waterhouse szettje, amire nem is találunk szavakat.

Suki Waterhouse az egyik legfurcsább szettet viselte a Billboard Nők a zenében díjátadón.

Forrás: FilmMagic

A Billboard Nők a zenében díjátadó szettjei

Meghan Trainor

Az énekesnő egy fekete Sami Miro Vintage ruhát viselt, aminek az alsó szoknya része teljesen átlátszó volt, így megvillantotta benne a fenekét.

Forrás: FilmMagic

Doechii

Doechii a Donna Karan archívumból választott egy olyan szettet, amellyel megidézte a 2000-es évek Destiny’s Child szettjeit.

Forrás: Billboard

Tyla

Tyla testét mindössze néhány fonal fedte el a díjátadón. A Jean Paul Gaultier Haute Couture alkotás nem hagyott sokat a fantáziára és Tyla testének minden részletét megmutatta.

Forrás: Billboard

Suki Waterhouse

Suki Waterhouse valószínűleg kinyitotta nagymamája szekrényét, és mindent magára kapott, amit talált. Ez lett a végeredmény.

Suki Waterhouse

Forrás: FilmMagic

Tina Knowles

Tina Knowles az Év Édesanyja díjat vehette át. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy Beyoncé és Solange is sikeres zenei karriert futnak be, amihez nélkülözhetetlen édesanyjuk támogatása.

Forrás: Billboard

Madison Beer

Az énekesnő a Statnaia divatház különleges babakék ruháját viselte, amivel teljesen beleolvad a szőnyeg és a fotófal színébe. A különleges ruha egy átlátszó fűzőből és mid szoknyából állt.