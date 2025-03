Addig nem menő a cipőd, amíg ez hiányzik róla: a trend, amivel kitűnhetsz a tömegből

A minimalizmus és persze a csendes luxus divatának évei után úgy tűnik, hogy új irányt vesznek a trendek, és ezúttal a maximalizmus felé haladnak. Legalábbis ez biztosan igaz a kiegészítők terén. A táskadíszek őrülete után, most egy másik kiegészítő díszítésére terelődik a figyelem. Ezúttal a cipőkre kerülnek gyöngyök, díszek és szalagok. Minél díszesebb, annál jobb. És szerencsére a díszítés művészete nem korlátozódik le a sneakerekre. Mutatjuk a legmenőbb cipőékszereket.

A Gucci márka már korábban mutatott be cipőékszerrel díszített lábbeliket.

Forrás: Getty Images

A cipőékszer egy olyan trend, amiben kiélheted a kreativitásod

Sokak szerint a cipők személyre szabása nem csak egy múló trend. A kreativitás és a divat ilyen formájú találkozása lehetőséget ad arra, hogy a szezon trendi cipőit személyre szabjuk, így mindegy hány ember jön szembe ugyanabban a cipőben, a tiéd egyedi lehet. A kis cipőékszerek játékos, de stílusos kiegészítők.

Nem ez az első alkalom, hogy cipőékszert viselünk

Emlékszel, amikor a Crocs kiadta az első cipőit, amelyekre apró díszeket lehetett rakni? Ugyan sokan olcsónak és közönségesnek tartották, a cipők annyira népszerűek lettek, hogy még olyan divattervezők, mint Simon Rocha is készítettek díszeket a Crocs cipőkre. Azóta a Crocs márka már kollaborált a Haribóval, a Levi’s-szel, a Balenciaga-val, valamint rengeteg énekessel és hírességgel is.

Ezután megjelentek a Gucci cipők 2016-ban, amelyek kristályokkal és gyöngysorokkal voltak díszítve a kifutón. A cipők rendkívül nagy népszerűségnek örvendtek, és tovább népszerűsítették a cipőékszer trendet.

A sort folytatta a 2024-es New York-i Divathéten a Don’t Let Disco, az Ashley Harris által alapított ékszermárka. A márka együttműködött olyan nagy nevekkel, mint a Nordstrom és a Sperry, hogy egy egyedi és kreatív csavart hozzanak a cipők személyre szabásába. Ez az együttműködés egy vacsoraesemény során zajlott a divathéten, ahol a Don’t Let Disco tengeri témájú díszítéseket adott a cipőkhöz.

Hogyan díszítsd fel a cipődet?

Olyan egyszerű dolgokra gondolj, mint a gyöngyök, az anyagdarabok vagy a kitűzők. Nem kell drága ékszereket venned, hogy legyen egy stílusos kiegészítő a cipődön, elég egy-két apróság, amit a cipőfűzőre húzhatsz. Ha visszafogottan szeretnéd kipróbálni a cipőékszertrendet, akkor a hagyományos cipőfűző helyett használj egy szaténszalagot.