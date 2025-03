4 szín, amit minden divatos nő viselni fog tavasszal

Végre itt a tavasz, amik az új divattrendek beköszöntését is jelenti. És persze ezzel együtt jöhet a gardróbfrissítés is, hiszen a tavaszi divattrendeknek köszönhetően megújulhatunk. Ilyenkor elővesszük a vékonyabb rétegeket és a színesebb szetteket. Amíg a tavaszt a pasztellszínekkel azonosítjuk általában, idén azonban ez kicsit változni fog. A tavaszi és nyári divatot bemutató kollekciók meglepő módon ezúttal nem a világoskékről, vanília sárgáról vagy a fehér különböző árnyalatiról szóltak, hanem a színeket tekintve a ruhák kaptak egy kis csavart. Ez a 4 tavaszi szín meglepően sokszor fordult elő a kifutón, így a ruhatárunkba is érdemes beépíteni.

A tavasz egyik meglepő színe a sötétpiros, amit a kifutón kívül is sokat láttunk.

Forrás: Getty Images

4 szín tavaszra, amelyek feldobják majd a ruhatárad

Púderrózsaszín

Talán az egyetlen igazán tavaszi szín a listán, amihez minden tavaszi szezonban kifejezetten ragaszkodnak a divatdiktátorok. A púderrózsaszín a divatvilág középpontjába került a Barbie core miatt, majd helyet kapott a ballet core trendben is. A kifutóról sem hiányzott izgalmas selyemanyagból készült ruhákon.

Hogyan viseld? Szerezz be néhány fényes anyagból készült púderrózsaszín darabot, amelyekkel minden szettet feldobhatsz majd.

Púderrózsaszín a kifutón.

Forrás: Gamma-Rapho via Getty Images

Sötétpiros

Úgy néz ki, hogy a divatvilágban valaki egy kis tüzet szeretne vinni a tavaszi szezonba. Amíg tavaly ősszel a burgundi hódította meg a divatvilágot, tavasszal a sötétpiros veszi át az irányítást. A piros színt nem lehet nem észrevenni, és garantáltan színt visz majd a gardróbodba.

Hogyan viseld? A sötétpiros fehérrel vagy föld színekkel kombinálva látványos lesz, ráadásul a szetted még drágábbnak is fog tűnni a különleges színkombinációtól.

A sötétpiros és a ballet core keveredése.

Forrás: Getty Images

Mandarin

Ezt a megosztó színt nem mindenki kedveli, viszont idén tavasszal előtérbe kerül, és új hangulatot visz a gardróbodba.

Hogyan viseld? Párosítsd barnával vagy bézzsel. Akár egy mandarin kabátot szerzel be, akár egy szoknyát, a fókusz a szetted ezen darabján lesz.

Mandarin keveredése kígyómintával.

Forrás: Gamma-Rapho via Getty Images

Hideg szürke

Szürke tavasszal? Igen! Legalábbis a kifutók szerint. Úgy tűnik a tervezők idén a föld színek, mint a bézs és a világoszöld helyett, a szürkét választották, hogy egy kis visszafogottságot vigyen a gardróbba. Minden, ami ezüst, világosszürke vagy éppen egy mély szenes árnyalat, fókuszba kerül, hogy új életet leheljen a tavaszi ruhatáradba.