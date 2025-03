Öltözz úgy, mint egy horgász - Ez az őrült trend most a legmenőbb a TikTokon

Divattrendek jönnek-mennek, de vannak olyanok, amelyeknél az ember tényleg csak vakarja a fejét. Ilyen a fisherman-core, vagyis a horgászviseletből inspirálódott trend, amely váratlanul berobbant a TikTokra – és most már az utcákon is találkozhatunk vele. Ha valaha azt gondoltad, hogy a horgászmellény és a gumicsizma csak a vízparton állja meg a helyét, készülj fel: mostantól akár egy menő városi szett részeként is működhetnek!

A fisherman-core, vagyis a horgászdivat meghódította már a párizsi utcákat is.

Forrás: Getty Images

Horgászdivat a kifutón? A fisherman-core őrület meghódítja a TikTokot!

Egy nemzetközi divatmagazin szerint, a streetwear és az outdoor divat egyesülése hívta életre ezt az új őrületet. A praktikus mellények, halászsapkák és vízálló ruhadarabok nemcsak kényelmesek, de váratlanul jól mutatnak a trendi outfitek részeként is.

Hogyan lett a horgászviselet menő?

A TikTok divatgurui folyamatosan keresik az új stílusokat, és a fisherman-core tökéletesen illeszkedett az utóbbi évek trendjeibe. A nagyobb divatházak, például a Prada vagy a Balenciaga már régóta kísérleteznek az outdoor és utilitarian (hasznos ruhadarabok) stílussal, így nem csoda, hogy most a horgászviselet is beférkőzött a mainstream divatba.

A fisherman-core kulcsdarabjai:

Ha szeretnéd kipróbálni ezt a furcsa, de mégis izgalmas trendet, ezekre a darabokra lesz szükséged:

Horgászmellény: a sokzsebes, strapabíró mellények remek kiegészítők, és akár egy hétköznapi szettet is egyedivé varázsolnak. Egy oversized pulóver vagy póló fölé dobva tökéletes streetwear darab.

Halászsapka: ez a darab már eddig is népszerű volt, de most az igazán autentikus, kicsit kopottas, horgászboltban kapható verziók a menők.

Gumicsizma vagy túrabakancs: a Balenciaga már évekkel ezelőtt piacra dobta a dizájner gumicsizmáját, de most az egyszerűbb, valódi horgászbakancsok is divatba jöttek.

Hálós táskák és vízálló kabátok: ha igazán bele akarsz merülni a fisherman-core világába, akkor egy hálós bevásárlótáska vagy egy erős vízlepergető anyagból készült kabát kihagyhatatlan.

A horgásztrend minden nemnek jól tud állni!

Forrás: Getty Images

Kik viselik ezt a trendet?

A fisherman-core nemcsak a TikTok influenszerei között hódít, hanem a hírességek is egyre gyakrabban tűnnek fel hasonló darabokban. Bella Hadid, Kendall Jenner és A$AP Rocky is viselt már fisherman-core inspirálta szetteket.