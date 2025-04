Fehérnemű ruha helyett?– Próbáld ki!

Gondolj csak bele: a csipkés body, amit eddig csak a hálószobában viseltél, most egy stílusos nadrág vagy szoknya kíséretében az egyik legdivatosabb statement darab lehet. A fűzők, melyek korábban csak a viktoriánus kor eszközei voltak, ma már az egyik legnépszerűbb kiegészítők közé tartoznak. A hámok és harisnyatartók pedig titokzatos, szexi eleganciát adnak bármelyik szettnek. Ezt a titkot a divatikonok már régóta tudják, de most végre te is beépítheted a mindennapi ruhatáradba! Így kombináld a fűzőt és a hámot a mindennapokban, mint fehérnemű outfit:

Fehérnemű outfit, légy merész és próbáld ki te is!

Forrás: shutterstock

A fűző: az új kedvenc felső

A fűző nemcsak a derék hangsúlyozására tökéletes, hanem egy egyszerű farmerrel vagy oversized zakóval kombinálva igazán trendivé és elegánssá teheted a megjelenésed. Ha merészebb vagy, választhatsz csipkés vagy bőrből készült verziót, de egy szatén fűző is tökéletesen megállja a helyét az esti programokon.

Body helyett csipkés top

A body mindig is egy praktikus ruhadarab volt, de ha egy áttetsző vagy csipkés verziót választasz, azonnal egyszerre elegáns és szexi hatást érhetsz el. Egy magas derekú nadrággal vagy egy dzsekivel tökéletes összhatást nyújt.

A hámok, mint extrém kiegészítők

A hámokat sokan csak fotózásokon vagy különleges alkalmakra merik viselni, pedig egy egyszerű fehér póló vagy egy blúz fölé rétegezve dögös, mégis elegáns hatást kelthet. Kombinálhatod esetleg egy fekete simulós felső, nadrág outfithez, a monokróm, de textúrában érdekes összeállítás egyszerű, mégis különleges. Egy minimalista outfitet azonnal feldob, és garantáltan vonzza a tekinteteket!

Harisnyatartó – Nem csak a hálószobába

A harisnyatartókat eddig leginkább alkalmi vagy romantikus esték részeként ismertük, de most új szerepet kapnak! Egy hosszú ing vagy oversize pulóver alá felvéve finom, mégis provokatív rétegként működhet. A titok, hogy csak sejtessen – így lesz igazán nőies és kifinomult.

Selyem hálóing, mint ruha? Miért ne!

A slip dress vagyis a selyem hálóing ruha formájában már több szezon óta az egyik legnépszerűbb trend. Egy laza pulóverrel vagy bőrdzsekivel kombinálva tökéletes egyensúlyt teremthetsz a hétköznapi és az elegáns stílus között. Még extrább kész a szetted, ha a nőies, légies ruhadarabot valami durva, sötét rockosabb kiegészítővel hangsúlyozod.